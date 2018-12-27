Синоптики предупредили россиян о резкой смене погоды

Москва, 27 декабря. Синоптики объявили прогноз погоды в Европейской части России на ближайшие две недели. По данным «Гисметео», жителей регионов этой части страны будет ожидать температурный спад.

«Гисметео» ранее уже сообщал о рекордном количестве осадков, выпавших начавшейся зимой. Обширные облачные поля, сформировавшиеся над Русской равниной, привели к росту сугробов от Ленинградской области до Поволжья и Ставропольского края.

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие 14 дней изменится из-за волн холодного и теплого воздуха, поступающего с приходом атмосферных фронтов циклона.

Так, к воскресенью столбики термометров в Самаре и Тольятти опустятся до 19-25 градусов ниже нуля. Однако спустя неделю мороз ослабнет до 4-9 градусов. Снегопады в регионе продолжается, пишет «Свободная Пресса».

В то же время в Северной столице погода изменится в последний день декабря, метели на время прекратятся, петербуржцев порадуют солнечные дни, обещают специалисты. Морозы усилятся до 12-14 градусов ниже нуля, уточнили синоптики. В первых числах нового года юго-восточный ветер принесет вьюгу.

Ранее эксперты составили рейтинг городов СНГ, наиболее популярных для зимних турпоездок. Лучшими городами для новогодних путешествий стали Минск, Баку и Астана.