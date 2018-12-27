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Глава ЛНР отменил комендантский час на новогодние праздники и Рождество

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Глава ЛНР отменил комендантский час на новогодние праздники и Рождество

Луганск, 27 декабря. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отменил комендантский час на новогодние праздники и Рождество. Об этом говорится в указе главы ЛНР, опубликованном на сайте.

«Действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики отменяется», — говорится в указе.

Комендантский час будет отменен в ЛНР с 23.00 31 декабря 2018 года до 04.00 1 января 2019 года. Также режим не будет действовать с 1 на 2 января и в ночь на Рождество.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. ЛНР и ДНР после государственного переворота на Украине отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Конфликт пытаются урегулировать, в том числе на минской площадке. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

Автор: Данила Копп
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