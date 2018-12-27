«Авангард» поставил в тупик США и НАТО: в Госдуме напомнили Западу, что с Россией шутки плохи

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» подтвердил свою способность развивать скорость в 27 Махов. Это подтверждают результаты испытаний комплекса.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к скорости 30 Махов. Около 27 Махов он набрал скорость», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Борисов добавил, что в настоящий момент средств ПРО, способных уничтожить ракету «Авангарда», практически не существует.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал: «Авангард» — это оружие, которое позволит сдержать противников Российской Федерации. Москва делает все от нее зависящее, чтобы завершить перевооружение армии как можно скорее. Фактически комплекс поставил в тупик США и НАТО. Москва же готова отразить любую военную агрессию.

«Создание данного комплекса было необходимо в рамках гособоронзаказа, и это — серьезный шаг вперед. Он упреждает агрессивные действия со стороны вероятного противника. Также «Авангард позволит не допустить гонки вооружений, которую, к слову, нам пытаются навязать Соединенные Штаты Америки. Она не принесет должных плодов США, поскольку наша оборонка шагнула далеко вперед. Неслучайно наш верховный главнокомандующий говорит о диверсификации оборонно-промышленного комплекса», — рассуждает депутат Госдумы.

Собеседник агентства также напомнил всем недругам РФ, существующим и потенциальным, что шутки с нашей страной чреваты серьезными последствиями. Запад может горько пожалеть в случае агрессии против нашей страны.

«Мы оснастили вооруженные силы современными видами вооружений, это позволяет нам перейти к выпуску продукции гражданского назначения. Россия разрабатывает и производит современные высокоточные виды вооружений, исходя исключительно из внешних вызовов. Именно в связи с этим мы вынуждены предпринимать подобные шаги. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы отрезвить головы недругов, которые вынашивают агрессивные планы по отношению к нашей стране», — резюмировал Юрий Швыткин.

Напомним, президент России Владимир Путин презентовал «Авангард» во время своего послания Федеральному посланию. Российский лидер акцентировал внимание на том факте, что ни одна из стран не обладает аналогичными вооружениями.