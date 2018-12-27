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После клоунады с лодочками это ерунда: в ГД ответили Киеву на запрет крахмала из России

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После клоунады с лодочками это ерунда: в ГД ответили Киеву на запрет крахмала из России

На Украине запретили поставку очередных российских продуктов. Правительство страны дополнило список запрещенных к ввозу из России товаров крахмалом и глюкозой. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, к «нежелательным» продуктам относятся крахмал кукурузный, глюкоза и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

В Государственной думе на подобный запрет властей Киева отреагировали с иронией.

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что власти Украины таким образом наказывают лишь самих себя, поскольку на РФ это никак не скажется, ведь у нее есть другие, более надежные, партнеры.

«Они же ввозили не просто так, не потому, что захотелось, а потому, что у них своего нет или же не хватает по каким-то причинам. Ну что же, теперь украинские власти будут покупать продукты не в России, а в других странах, а там они будут дороже. Ну, пожалуйста!

Они только сами себя наказали: теперь Киев будет чуть ли не в два раза переплачивать [за крахмал и глюкозу], которые покупали у нас по более низкой цене», — отметил парламентарий.

После клоунады с лодочками это ерунда: в ГД ответили Киеву на запрет крахмала из России

Депутат пошутил, что власти Украины «видят агентов из России там, где их быть не может». Кроме того, он предостерег Киев от запрета российских товаров, «иначе скоро в стране ничего не останется, кроме самих украинцев».

«Я понимаю, что для них в каждом пакетике с крахмалом видится российский агент или семена Русского мира, но это очередная глупость. После клоунады с лодочками (провокация в Керченском проливе. — Прим. ФАН), которую устроили власти Украины, кукурузный крахмал да глюкоза — это уже ерунда.

Украина ничего не производит. Там еще есть люди, которые, правда, уезжают на заработки в Россию. А больше там ничего нет», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено Киевом в 2016 году в ответ на ограничения ввоза украинских товаров в Россию. Тем самым, по мнению украинской стороны, Москва нарушила соглашение о зоне свободной торговли от 2011 года. В середине декабря Киев продлил продовольственное эмбарго в отношении России до 2020 года.

После клоунады с лодочками это ерунда: в ГД ответили Киеву на запрет крахмала из России

На данный момент в черном списке продуктов из России на Украине находится молочная продукция, чай, пиво и алкоголь. Кроме продовольствия, ограничения касаются косметики, средств личной гигиены, фунгицидов, инсектицидов, хлористого калия, а также железнодорожного оборудования, включая локомотивы и вагоны.

Автор: Константин Смирнов
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