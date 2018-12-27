После клоунады с лодочками это ерунда: в ГД ответили Киеву на запрет крахмала из России

На Украине запретили поставку очередных российских продуктов. Правительство страны дополнило список запрещенных к ввозу из России товаров крахмалом и глюкозой. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, к «нежелательным» продуктам относятся крахмал кукурузный, глюкоза и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

В Государственной думе на подобный запрет властей Киева отреагировали с иронией.

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что власти Украины таким образом наказывают лишь самих себя, поскольку на РФ это никак не скажется, ведь у нее есть другие, более надежные, партнеры.

«Они же ввозили не просто так, не потому, что захотелось, а потому, что у них своего нет или же не хватает по каким-то причинам. Ну что же, теперь украинские власти будут покупать продукты не в России, а в других странах, а там они будут дороже. Ну, пожалуйста! Они только сами себя наказали: теперь Киев будет чуть ли не в два раза переплачивать [за крахмал и глюкозу], которые покупали у нас по более низкой цене», — отметил парламентарий.

Депутат пошутил, что власти Украины «видят агентов из России там, где их быть не может». Кроме того, он предостерег Киев от запрета российских товаров, «иначе скоро в стране ничего не останется, кроме самих украинцев».

«Я понимаю, что для них в каждом пакетике с крахмалом видится российский агент или семена Русского мира, но это очередная глупость. После клоунады с лодочками (провокация в Керченском проливе. — Прим. ФАН), которую устроили власти Украины, кукурузный крахмал да глюкоза — это уже ерунда. Украина ничего не производит. Там еще есть люди, которые, правда, уезжают на заработки в Россию. А больше там ничего нет», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено Киевом в 2016 году в ответ на ограничения ввоза украинских товаров в Россию. Тем самым, по мнению украинской стороны, Москва нарушила соглашение о зоне свободной торговли от 2011 года. В середине декабря Киев продлил продовольственное эмбарго в отношении России до 2020 года.

На данный момент в черном списке продуктов из России на Украине находится молочная продукция, чай, пиво и алкоголь. Кроме продовольствия, ограничения касаются косметики, средств личной гигиены, фунгицидов, инсектицидов, хлористого калия, а также железнодорожного оборудования, включая локомотивы и вагоны.