«Впечатляющая программа»: в США увидели угрозу в успешных испытаниях «Авангарда»

Вашингтон, 27 декабря. Успешные испытания российской системы «Авангард» свидетельствуют о том, что РФ сохраняет темпы развития своего военного потенциала. Об этом пишет колумнист издания Washington Examiner Том Роган. Новейшая ракетная система, считает журналист, является сигналом для США.

«Авангард» — впечатляющая программа, которая превосходит любую гиперзвуковую систему в Вооруженных силах США», — оценил успешные испытания «Авангарда» Роган.

При этом он считает, что материально-техническое обеспечение ядерных вооружений РФ «уступает американским». Как пишет Infox, Роган называет подводные лодки российского флота слишком громкими, а бомбардировщики ВС РФ — слишком старыми.

Роган также убежден, что США, в случае ядерной войны, «одержат победу над Россией».

«США, скорее всего, одержат победу в ядерной войне с Россией, даже если последствия этой войны для гражданского населения США будут совершенно ужасными», — отметил журналист.

При этом он призвал Штаты не сбрасывать «Авангард» со счетов. В США увидели угрозу в успешных испытаниях российской системы: Роган считает, что гиперзвук позволит РФ и Китаю «угрожать США в других областях». По его словам, в течение ближайшего десятилетия Москва и Пекин якобы намерены развивать свои неядерные вооружения.

«Следующий министр обороны должен потребовать высокой инвестиционной отдачи от американских оборонных подрядчиков, работающих над противодействием этим угрозам», — заявил Том Роган.

В целом же, считает журналист, система «Авангард» — напоминание о том, что Россия и Китай являются двумя главными противниками Америки, которых Вашингтон «должен сдерживать» своим военным потенциалом.

Напомним, Минобороны РФ по поручению президента России провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард». Владимир Путин, прибывший в Национальный центр управления обороной, лично дал команду приступить к испытаниям. Видео испытаний «Авангарда» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком опубликовал телеканал RT.