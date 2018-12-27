Чудом избежали разрушения государства: киевский эксперт проанализировал политику Украины в 2018 году

В эти дни ведущие киевские аналитики подводят политические итоги уходящего года. Как сообщил в рамках круглого стола Украинского института анализа и менеджмента политики «Итоги 2018-го — прогнозы 2019-го» его глава Руслан Бортник, главным политическим итогом года в стране стала «стабильность», едва не скатившаяся в хаос.

Политолог назвал шесть главных тенденций года, благодаря которым Украине чудом удалось избежать дальнейшего разрушения государства. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению Бортника, Украине в уходящем году удалось миновать в первую очередь целый ряд крайне высоких политических рисков. В частности, риск разрушения или смены нынешней модели управления.

«В начале года была огромная вероятность того, что распадется правящая коалиция в Верховной раде и парламент придется распустить. Что уйдет в отставку правительство, будут сняты с должностей ключевые министры и т. д., — говорит Бортник. — Напомню, этот год вообще начинался с острого кризиса в отношениях между центром и регионами. Большие проблемы фиксировались в Одессе, Харькове, Запорожье и некоторых других крупных городах. Тем не менее их удалось преодолеть. В целом сохранение стабильности управления страной помогло власти избежать дальнейшего провала в экономике», — считает эксперт.

По его мнению, «сегодня не так важно, демократическая страна или нет, главное — чтобы она оставалась относительно стабильной».

«Вторая тенденция — власти удалось резко снизить протестную активность в стране, разгромить ее основные центры, — говорит Бортник. — Все началось с высылки за границу экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в феврале. Потом состоялась «посадка» другого смутьяна — Героя Украины Надежды Савченко.

А затем власти удалось купировать протестную активность вокруг инцидентов с Екатериной Гандзюк и Ириной Ноздровской. В целом в этом году власть получила огромные проблемы с «постмайданными» активистами 2014–2015 годов, кое-где они стали массовыми».

В итоге власть провела административные и экономические зачистки в регионах, чтобы раздробить ячейки активистов. Результат, считает Бортник, — на Украине стало на порядок меньше людей, готовых в любой момент выйти на улицы и организовать массовые протесты.

«Третья важная политическая тенденция — это сильная фрагментация украинского общества, — признал политолог. — Если раньше нам, как политтехнологам, приходилось работать с 5-7 социальными группами, то сегодня их как минимум 10-12. И я уверен, что украинское общество будет дробиться и дальше. Избирательная кампания по выборам президента, фактически идущая с сентября, привнесла дополнительные линии разделения в общество. К расколам по линии языка, внешней политики, оценке украинской истории добавился мощный религиозный раскол, а старые линии разделения только усилились. Это очень опасная тенденция, которую почему-то упорно не хочет замечать власть», — отмечает Бортник.

Четвертая политическая тенденция, отмеченная Бортником, — это фактическое замораживание военного конфликта в Донбассе.

«Напомню, год начался с принятия Радой «Закона о реинтеграции Донбасса», который лишь добавил путаницы в правовое поле Украины. А закончился фактическим продлением Киевом минских договоренностей. В целом, несмотря на военизированную риторику власти, конфликт в Донбассе весь год замораживался, и на данный момент я не вижу каких-либо военных условий для нового перехода конфликта в горячую фазу. Думаю, что до конца 2019-го — начала 2020-го таких условий и не возникнет», — считает Бортник.

По его словам, пятая тенденция в украинской политике — в том, что сейчас происходит перегруппировка политических сил перед президентскими выборами.

«Это выражается в острых закулисных трениях между формально правящими фракциями «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Но главная проблема — у партии власти сегодня фактически нет единого выигрышного кандидата на президентские выборы, — констатирует аналитик. — На мой взгляд, в этом один из ключевых кризисов следующего политического периода, вплоть до 31 марта 2019-го. Ведь, с точки зрения украинской власти, «если на выборах нельзя победить, то эти выборы не очень-то хочется и проводить».

В качестве примера подобной трактовки Бортник привел попытку введения властью военного положения сроком на 60 дней, которое стало ключевым риском делегитимизации украинской политической системы.

«Если бы Петру Алексеевичу (Порошенко, президенту Украины. — Прим. ФАН) удалось ввести военное положение на два месяца, как он изначально планировал, это означало бы перенос президентских выборов на неопределенный срок, — сообщает политолог. — Как следствие — часть органов власти в стране лишились бы легитимности в глазах населения. И Украина стала бы намного ближе к российской оценке нашей политической системы. К счастью, парламент нашел в себе силы воспротивиться давлению президента. А сам он получил «вотум недоверия» от олигархов, имеющих огромное влияние внутри Рады. Все это, вкупе с позицией западных партнеров, позволило сохранить легитимность и дееспособность нынешней политической системы — как минимум до апреля 2019-го», — указывает эксперт.

Наконец, последней, шестой тенденцией, влияющей на украинскую политику, глава УИАМП Руслан Бортник назвал ужасающее увеличение бедности населения.