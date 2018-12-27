Вспышку свиного гриппа в Грузии связали с разработкой биоружия
Тбилиси, 27 декабря. Не менее двух человек погибли в Грузии в результате вспышки заболевания свиным гриппом.
По словам американского журналиста и эксперта по биологическому и химическому оружию Джеффри Сильвермана, речь идет о новом, чрезвычайно агрессивном штамме вируса H1N1, который мог быть культивирован искусственно с помощью генной инженерии. Специалист полагает, что вспышка смертельно опасного свиного гриппа могла стать результатом военных разработок, ведущихся в медицинском центре Лугара, который расположен в грузинском населенном пункте Алексеевка.
Сильверман полагает, что власти Грузии и США скрывают истинные масштабы бедствия, чтобы сохранить в тайне эксперименты по созданию биоружия.
«Распространившийся вирус не похож на те, с которыми мы сталкивались ранее. Он мог быть продуктом инженерии, так как содержит ДНК человека и животного. Существует большая вероятность, что вирус стал продуктом военных и биологических разработок», — рассказал он телеканалу 360.