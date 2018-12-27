Вспышку свиного гриппа в Грузии связали с разработкой биоружия

Тбилиси, 27 декабря. Не менее двух человек погибли в Грузии в результате вспышки заболевания свиным гриппом.

По словам американского журналиста и эксперта по биологическому и химическому оружию Джеффри Сильвермана, речь идет о новом, чрезвычайно агрессивном штамме вируса H1N1, который мог быть культивирован искусственно с помощью генной инженерии. Специалист полагает, что вспышка смертельно опасного свиного гриппа могла стать результатом военных разработок, ведущихся в медицинском центре Лугара, который расположен в грузинском населенном пункте Алексеевка.

Сильверман полагает, что власти Грузии и США скрывают истинные масштабы бедствия, чтобы сохранить в тайне эксперименты по созданию биоружия.