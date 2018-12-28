США против России и Китая: сенатор Пушков предупредил о новом ракетном кризисе в 2019 году

Уходящий год стал годом окончательного перелома в Сирии и в целом оказался успешным для российской внешней политики. Об этом в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«То решение, которое Дональд Трамп принял и о котором публично заявил, отражает, что он считает [борьбу за] Сирию проигранной», — сказал он, комментируя заявление американского президента о выводе войск США из САР.

В уходящем году США сдали свои позиции на Ближнем Востоке и начали выходить из системы международных договоров, отметил сенатор.

Тем временем России удалось прочно утвердить свое влияние на Ближнем Востоке и начать формировать военно-политический альянс с Китаем. Этот факт в 2019 году американцы не оставят без внимания. Алексей Пушков назвал два сценария, по которым будут развиваться события после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Первый — это появление ракетного потенциала США на Дальнем Востоке. Второй — они видят борьбу с Россией в качестве одной из своих геополитических задач. Я не исключаю, что они начнут размещение ракет средней и меньшей дальности на европейском театре, как это было в 80-е годы», — рассказал собеседник ФАН.

Алексей Пушков дал свой прогноз и относительно грядущих украинских выборов, подчеркнув, что при любом раскладе рассчитывать на улучшение взаимоотношений с Россией в новом году не приходится.

В уходящем году ряд российских интернет-изданий попали под санкции США. Федеральное агентство новостей и USA Really подверглись дискриминации со стороны американской соцсети Facebook и корпорации Google. Как отметил сенатор, для того, чтобы приструнить американские ресурсы, которые хозяйничают в Рунете в интересах американских спецслужб, России нужно задуматься о создании собственной альтернативной международной интернет-платформы.

Подробности смотрите в видеоинтервью ФАН.