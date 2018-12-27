Арестованная в США россиянка Бутина не сможет оплатить адвоката до нового года

Москва, 27 декабря. Семье россиянки Марии Бутиной не удалось оплатить 15 миллионов рублей за работу адвоката до нового года из общего долга, который составляет уже 30 миллионов рублей. Об этом сообщил Александр Ионов, вице-президент российского отделения российского отделения международного Комитета по защите прав человека при ООН, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы пока получили отказ в выдаче субсидии, – сказал Ионов. – Есть надежда получить ее от Ассоциации юристов после нового года, но долг составляет уже 30 миллионов рублей, из которых 15 нужно было передать до нового года».

По словам правозащитника, в России не создана система поддержки граждан, оказавшихся в заключении в других странах.

«Мы можем заявлять политические лозунги, обращаться в СМИ, но если брать дело Бутиной и других, то камнем преткновения является найм адвоката – у Бутиной банально нет возможности оплатить юриста».

Ранее отец Марии Валерий Бутин попросил общество помочь со сбором средств на оплату адвоката для защиты прав его дочери через благотворительный фонд Бутиной.

Напомним, россиянка обвиняется властями США в работе иностранным агентом, за это ей грозило до 15 лет тюрьмы, пишет Infox.ru. После того, как девушка пошла на сделку с американским правительством, срок может сократиться до 5 лет.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с российскими журналистами заявил, что Бутиной не в чем признаваться американским спецслужбам, так как она не выполняла заданий госорганов РФ. МИД России называет девушку политзаключенной.