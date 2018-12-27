Москва, 27 декабря. Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на одобрение украинским правительством «стратегии информационной реинтеграции Крыма и Севастополя».

Белик напомнил, что Киев еще в прошлом году установил радиовышку в Херсонской области, задача которой передавать украинские радиостанции на приемники полуострова. Он иронично ответил, что Крым оценил первый сигнал информационной стратегии Киева, который был признан провальным. По его словам, определенная цель была достигнута благодаря этому проекту, речь идет о выделении бюджетных средств и обогащении украинских чиновников.

В то же время российский депутат напомнил киевским властям об энергетической блокаде, подчеркнув, что заявление Украины о том, что она якобы помнит о крымчанах не соответствует действительности.

«Мы всегда знали об этом, мы чувствовали вашу заботу, особенно, когда сидели при свечах во время энергетической блокады. Или с тревогой наблюдали за россиянами, застрявшими на границе с Украиной или находящимися в застенках СБУ», — приводит RT слова Белика.

Депутат подчеркнул, что «Севастополь и Крым — это Россия».

Ранее украинское правительство утвердило «стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя» в надежде продемонстрировать, что Киев «помнит» о жителях полуострова.