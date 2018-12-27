Минфин отказался вводить минимальную цену на вино в России

Москва, 27 декабря. В России не будут вводить минимальную розничную цену на вино. Министерство финансов от таких планов отказалось, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, в Минфине считают, что такая мера не даст возможность вытеснить с рынка продукцию низкого качества, а также заменяющие вина винные напитки. В ведомстве подтвердили, что в министерство периодически поступают предложения от предпринимателей по установке минимальной розничной цены на алкогольную продукцию, однако пока фиксировать стоимость спиртосодержащих напитков, не подлежащих госрегулированию, Минфин не планирует.

Специалисты ведомства предполагают, что введение минимальной розничной цены на вино будет только способствовать росту рентабельности недобросовестных производителей. Для того, чтобы с рынка ушли некачественные винные напитки, необходимо устранить экономические причины, которые создают неравные конкурентные условия, отметили в Минфине. Как пояснили в пресс-службе, производство винных напитков обходится дешевле, однако эта продукция сегодня позиционируется в секторе натуральных вин.

Как передает «ФедералПресс», в настоящее время в России установлена минимальная розничная цена на водку (205 рублей), коньяк (371 рубль), бренди (293 рубля) и шампанское (164 рубля).