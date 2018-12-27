Пропавшие из дела о разводе Петросяна и Степаненко 67 картин вновь нашлись

Москва, 27 декабря. Адвокат известного российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что пропавшие из дела о разводе комика 67 картин вновь нашлись.

«Мы сейчас будем знакомиться с томами, мы сдвинулись с мертвой точки. Ранее было заявлено, что из дела пропали листы с описью картин, сегодня в представленных в материалах эти 67 картин нашлись», — пояснил он журналистам.

Напомним, что ранее стало известно о разводе Петросяна и Елены Степаненко после 30 лет совместной жизни. Суд официально расторг их брак 16 ноября. Пара не называла причину развода, однако СМИ сообщали, что иск о расторжении брака подала Степаненко. Поводом якобы послужил роман ее мужа с другой женщиной. Как сообщает Infox.ru, вопрос о разделе совместно нажитого имущества еще до конца не решен.

Сам Петросян, похоже, вполне доволен таким развитием событий. В ноябре он выложил в соцсети ролик, в котором он выпивает бокал шампанского в честь завершения бракоразводного процесса.