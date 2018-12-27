Дед Мороз и дети: на Первом канале рассказали о чудесах в новогодних шоу-программах

Одними из главных героев многих программ на Первом канале во время новогодних и рождественских праздничных дней 2019 года станут дети. Будет рассказано не только об их удивительных талантах и способностях, но и о проблемах, порой серьезных. И без волшебства не обойдется.

Дирекция общественных связей телеканала сообщила Федеральному агентству новостей некоторые подробности телешоу, которые пользуются большим интересом среди зрителей.

Так, в ток-шоу «Мужское и женское» 28 декабря мы узнаем о 10-летнем Андрее Шклярове из Красноярска. Он мечтает не об игрушках, а о путевке на море для своей мамы, страдающей ДЦП и не имеющей возможности содержать семью.

«Шестилетний Марк Александров — один из трехсот детей в мире, страдающих редким генетическим заболеванием, и его лечат лишь несколько врачей на планете, — говорится в сообщении. — Голубая мечта Марка — собака, которая станет ему лучшим другом и верным помощником».

А вот Анна Щавелева, которой 11 лет, попросила Деда Мороза помочь с пластической операцией маме — ее ударила в нос корова, и с тех пор женщина стесняется даже выйти на улицу.

Сутки спустя в новогоднем выпуске «Модного приговора» случится просто чудесная история. Дети написали письмо Деду Морозу и попросили принарядить к самому популярному в России празднику свою маму. Дедушка в итоге сам привел ее в студию и, более того, — даже выступил в роли «обвинителя».

Остается только узнать, понравятся ли сказочному персонажу наряды, одобренные историком моды Александром Васильевым.

В ночь на 1 января телезрители услышат поздравления с Новым годом из уст 7-летнего Миши Мяло, участника еще одной развлекательной передачи — «Лучше всех!».

«Этот мальчик из Оренбурга за словом в карман не лезет, ведь у него все слова уже в голове! — отметили в пресс-службе Первого канала. — Он так артистично прочитал со сцены рассказ Михаила Зощенко «Нервные люди», а также знаменитый монолог Михаила Жванецкого про раков, что мгновенно снискал себе славу и получил уникальную возможность выступить с пламенной речью прямо в новогоднюю ночь».

Наконец, в праздничных выпусках музыкальной шоу-программы «Угадай мелодию!», начиная с 2 января, будет введено новое правило — счастливая нота, или нота-сюрприз. Когда она, нота, выпадет, в студии появится известный блогер Кирилл Нечаев, который исполнит песню тремя голосами разных артистов.

«Если игрок угадает, какими голосами сделан музыкальный шарж, очки удваиваются, — пояснили в пресс-службе телеканала. — В программе впервые появятся танцевальные номера, а в одной из программ в студии окажется сразу восемь участников!»

Если говорить о персоналиях, то под руководством Валдиса Пельша сыграют: Анна Банщикова, Олег Газманов, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Александр Малинин, Алла Михеева, Любовь Успенская, Дмитрий Хрусталев, группы Artik&Asti, MBAND, «ВИА Гра» и многие другие.

Ранее на Первом канале рассказали, как снималось шоу «Новогодняя ночь-2019».