«Крым — мой!»: Лолита не понимает, почему ее слова вызвали скандал

Москва, 27 декабря. Певица Лолита Милявская в интервью украинскому каналу «Крючок.TV» заявила, что для нее Крым остается по-прежнему украинским. Слова исполнительницы вызвали негодование российской общественности, однако Милявская пояснила, что слова вырвали из контекста.

Милявская посоветовала критикам для начала посмотреть интервью полностью. По словам певицы, ничего нового из того, что говорила на протяжении нескольких лет, в интервью она не сказала. В беседе певица отметила, что придумавший украинский сайт «Миротворец» — нехороший человек, ведь никто не делит «Украину и Россию на фашистов и не-фашистов». Лолита отметила, что не понимает, почему ее слова вызвали такой скандал.

«Когда тоскую о том, что меня не пускают на Украину, воспринимаю Крым именно как украинский. Но это относится конкретно к моему детству, а не к геополитической обстановке и не к очертаниям границ. Это мое внутреннее ощущение», — рассказала Лолита в комментарии KP.ru.

Лолита добавила, что «в душе» она воспринимает Крым украинским, потому что выросла в украинском Крыму. При этом певица отметила, что с уважением относится и к одному, и к другому народу, а в интервью говорит о том, что русские и украинцы никогда не будут воспринимать друг друга недругами.

«Я всегда говорила — «Крым — мой». <…> Я говорю о своем детстве, что в душе я его воспринимаю, как украинский. Это важное слово — в душе!» — заявила исполнительница.

По словам певицы, в интервью она объяснила, что посещает Крым по российскому паспорту как велит ей страна. Также Лолита подчеркнула, что в Крыму не сняли украинские таблички с названиями из-за уважения к жителям полуострова.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления граждан. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».