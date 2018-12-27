Маршрутку, попавшую в ДТП с поездом в Петербурге, от удара развернуло на 180 градусов

Санкт-Петербург. Маршрутка № 451, попавшая в ДТП с локомотивом в Петербурге, выехала на переезд, несмотря на запрещающие сигналы семафора, удар пришелся прямо по пассажирской двери микроавтобуса, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

На месте происшествия не видно никаких следов торможения. Складывается впечатление, что водитель маршрутки даже не пытался затормозить перед переездом. Когда микроавтобус столкнулся с локомотивом, его развернуло на 180 градусов, но удар пришелся по пассажирской двери.

По данным ОЖД, пострадали четыре человека. Все они госпитализированы.

Место аварии продолжают изучать сотрудники полиции, тут же работают сотрудники экстренных служб. Они оказывают помощь всем пешеходам, которым нужно пересечь переезд. Из-за того, что место ЧП перекрыто, сложности испытывают пожилые люди и родители с маленькими детьми. Спасатели переносят коляски и следят, чтобы никто из пешеходов не упал.

Отметим, что в районе переезда на Ленинградской улице начинает скапливаться огромная пробка.