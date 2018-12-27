«Супергероем себя не считаю». Петербургский полицейский спасает жизни. ФАН-ТВ

Сотрудника полиции Павла Киселева можно назвать народным героем, спасая жизни людей, он буквально прошел огонь и воду.

В Петербурге на 9-м километре внутреннего кольца КАД мужчина на большой скорости врезался в отбойник, после чего машина загорелась, а он потерял сознание. Сотрудник следственной оперативной группы Павел Киселев в этот день был на суточном дежурстве и возвращался из Кронштадта в Петербург. Все случилось на его глазах, проехать мимо он не смог и стал единственным, кто остановился на трассе и решил помочь. События того дня до сих пор помнит досконально.

«Я увидел, как машина едет в крайнем правом ряду. Она начала смещаться правее, после чего снесла металлическое ограждение и на скорости дальше летела, проехала между вот этими двумя ограждениями, зацепив частью кузова. Дальше она пролетела, и автомобиль остановила только опора», — вспоминает Павел Киселев.

Подбежав к машине, Павел увидел водителя без сознания, кроме него в салоне никого не оказалось. Мужчина признается, что было страшно, но на раздумья времени не было. Салон и моторный отсек уже полыхали, и машина могла взорваться в любой момент.

«Только одна была мысль и молитва, скажем так, «только не взорвись автомобиль, только дай мне успеть его вытащить». Вытащить человека из автомобиля через окно, потому, что открыть дверь не представилось бы возможным. Начался очень сильный пожар, горел салон, из-под капота трехметровое пламя, краска начала течь, плавится. Пока обегал машину, раздался хлопок. В этот момент пострадавший пришел в сознание, начал кричать и просить о помощи. В этот момент я подбежал и вытащил его из машины», — рассказывает следователь.

По счастливой случайности мимо ехала карета скорой помощи. В критическом состоянии пострадавшего доставили в больницу с ожогами третьей и четвертой степени. По словам врачей, еще несколько минут в горящем авто, и спасти мужчину было бы невозможно.

Для Павла это не первый подобный поступок. Около года назад он предотвратил гибель еще одного человека. Тогда мужчина, решивший свести счеты с жизнью, залезал на парапет моста Александра Невского.

«Посередине моста Александра Невского я увидел мужчину с голым торсом, который перелезал уже через парапет, через ограду. Я сразу понял, что человек хочет покончить жизнь самоубийством. Успел подбежать к нему и, обхватив за торс, перекинул его обратно через парапет. И начал удерживать. На тот момент, вы же понимаете, все происходит неожиданно, все это очень быстро, все делается на автоматизме. В эти моменты нет времени думать, нужно помогать и спасать людей. Мне товарищи по службе говорят, что в интернете пишут, что в Петербурге появился новый супергерой, но таковым я себя не считаю. Это обычный рядовой поступок, такое мог сделать любой гражданин и сотрудник полиции», — убежден Павел Киселев.

Стать полицейским Павел мечтал еще в детстве, прельщала не только красивая форма, но и возможность бороться с преступностью. Свое желание он осуществил и ни разу не пожалел о сделанном выборе. В органах трудится уже около 11 лет и скромно отмечает, что на его месте так поступил бы каждый.