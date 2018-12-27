Быстро забываются Иловайск и Дебальцево: в РФ ответили экспертам, посулившим успех ВСУ в Донбассе

Украинский политолог Валерий Гончарук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в Донбассе возможна полномасштабная военная операция, но важно, чтобы Украину поддерживали страны Запада.

«Тогда не было бы вопросов. Мы бы могли провести достаточно сильную военную операцию, если бы знали, например, что за нами стоят войска НАТО, что они поддерживают нас для завоевания этих территорий», — такое мнение высказал политолог в интервью украинскому телеканалу.

«Был тут один, который блицкриг готовил. Чем закончилось, мы все хорошо знаем, — прокомментировал слова Гончарука депутат Госдумы Алексей Журавлев. — Это бравурные заявления, это все лирика. А что касается подготовки реальных боев, то это не так просто».

Российский парламентарий напомнил, что в последнее время украинские военные активно занимают так называемую «серую зону» и очень этим гордятся.

«Но чтобы полномасштабно наступать, надо понимать, что за четыре года в Донбассе все окопались достаточно серьезно. Силы с двух сторон понятны, все пристрелено, все заминировано. Без авиации, серьезной артиллерии, разминирования, тактического вооружения прорвать эту оборону практически невозможно. Пошел и освободил территорию — такого не будет», — заметил Алексей Журавлев в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул: утверждение о том, что, если бы за Украиной стояли солдаты НАТО, она бы провела быструю операцию по возвращению Донбасса, очень непрофессионально.

Частично согласился с российским депутатом председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан. По его словам, вернуть Донбасс дипломатическим путем у Киева не получится, но и пойти войной на ДНР и ЛНР для него очень рискованно, потому что высока вероятность того, что Россия вступится за жителей республик.

«У Украины хватает сил и ресурсов, чтобы в течение 2-3 недель освободить эти территории. Но существует огромнейшая угроза, что Россия моментально введет свои войска, задействует ВКС, и тогда будет серьезное военное поражение Вооруженных сил Украины», — высказал мнение Вадим Трюхан.