От Москвы до Сингапура: названы самые безопасные туристические направления для россиян

Москва, 27 декабря. Самыми безопасными местами для отдыха россиян являются города и курорты внутри страны. К таким выводам пришли российские специалисты, проанализировав туристические направления на рубеже 2018–2019 годов.

Как отметил вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин, внутри страны возможность туристов получить необходимую помощь значительно выше, чем за рубежом. Советник главы Ростуризма Андрей Манаков также подчеркнул, что в РФ высокий уровень безопасности: правоохранительные органы страны имеют опыт борьбы с террористическими угрозами, и в этом плане Россия опережает другие государства.

«Все российские туристические направления отвечают требованиям безопасности», — сказал Манаков в комментарии NewInform.

По его словам, анализ турпотока показал: самыми популярными городами у туристов в России являются Москва и Санкт-Петербург. Не меньшей популярностью пользуются Крым, северо-кавказские республики и Забайкалье. Для путешествий туристы также выбирают Иркутскую и Вологодскую области.

Если говорить о зарубежных направлениях, то к безопасным для туристов странам эксперты относят Болгарию, Грузию, Армению, Таиланд и популярные у россиян горнолыжные курорты Европы. По мнению одного из ведущих телешоу «Орел и Решка. Шоппинг» Антона Лаврентьева, к безопасным направлениям также можно отнести Японию, Сингапур и ОАЭ.

Издание также отмечает, что, по мнению специалистов, все страны, которые не объявлены МИД РФ опасными для посещения российскими гражданами, являются условно безопасными. Однако необходимо учитывать, что степень безопасности той или иной страны может варьироваться в зависимости от разных факторов.