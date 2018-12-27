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«Выгнать его из правительства!»: Онищенко обвинил министра спорта РФ в саботаже решений Путина

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«Выгнать его из правительства!»: Онищенко обвинил министра спорта РФ в саботаже решений Путина

Москва, 27 декабря. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что министр спорта Павел Колобков, поддержавший продажу пива на стадионах, саботирует президентскую политику в области здравоохранения. Об этом парламентарий сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Павел Колобков, хоть он и олимпийский чемпион, не может быть министром спорта. Его надо выгнать из правительства, потому что он был одним из апологетов возвращения пива на стадион», — подчеркнул депутат.

Онищенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством амбициозную задачу — разработать комплекс мер по повышению средней продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. 

Депутат Госдумы недоволен и другой нашумевшей инициативой — продлением рекламы пива в отечественных СМИ.

«[Сейчас] все борцы за право «алкогольной мафии» заниматься рекламой алкоголя… Это безобразие! Это все саботаж президентских решений. По-другому это трактоваться не может», — рассказал Онищенко корреспонденту ФАН.

«Выгнать его из правительства!»: Онищенко обвинил министра спорта РФ в саботаже решений Путина

Напомним, что 18 декабря 2018 года Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который разрешает рекламу пива во время спортивных теле- и радиопрограмм, а также в печатных изданиях. Возможность такой рекламы была введена в России в 2014 году в связи с чемпионатом мира по футболу. 

Инициаторы продления режима подобной рекламы ссылаются на проведение в России в 2019 году крупных спортивных соревнований — чемпионата мира по хоккею и этапа Гран-при гонок «Формула-1», партнерами которых являются мировые производители пива.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил СМИ, что считает «положительным опытом» продажу пива на российских стадионах во время проведения футбольных матчей.

Автор: Ольга Летягина
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