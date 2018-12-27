ФСИН рассказала, чем порадует заключенных в Новый год

Москва, 27 декабря. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) подготовит для заключенных в колониях новогоднее меню, сообщили в пресс-бюро ведомства.

В канун Нового года и в период праздников в исправительных колониях пройдут различные культурно-массовые мероприятия, концерты художественной самодеятельности, постановки, викторины, показы добрых новогодних фильмов.

Также ФСИН пообещала подготовить для заключенных колонии особое новогоднее меню. По данным ведомства, заключенным могут приготовить винегрет, икру из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки (мясные, рыбные), пельмени, рулеты из мяса и овощей, сообщил «Интерфакс».

Кроме того, в колониях пройдут показы национальных костюмов XV-XIX веков, которые были сшиты осужденными, конкурсы кулинарного мастерства и стенных газет, вокальные конкурсы.