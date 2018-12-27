Геращенко обвинила Россию в срыве планов по обмену заключенными

Киев, 27 декабря. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия виновна в срыве плана по обмену заключенными. Об этом депутат написала в социальной сети Facebook.

В опубликованном сообщении Геращенко утверждает, что Москва якобы проигнорировала десятки предложений Украины по вопросу обмена заключенными в этом году, не дав на обращения Киева официальных ответов.

«Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу», — написала парламентарий.

По словам Геращенко, Украина, со своей стороны, сделала все возможное, чтобы до конца года вернуть на родину украинских заключенных. Однако именно Россия, убеждена депутат, виновата в том, что обмен не состоялся.

«Вина за сорванное нынешнее освобождение — полностью на России», — заявила она.

Напомним, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил в ходе переговоров контактной группы в Минске, что Украина предложила России провести обмен заключенными по формуле «42 на 89». Во время встречи обсуждался инцидент в районе Керченского пролива, где были задержаны 24 украинских военных, нарушивших государственную границу России.

В Кремле отмечали, что Москва заинтересована в том, чтобы вернуть на родину российских граждан, содержащихся в украинских тюрьмах. Однако обмен, отмечала российская сторона, пока не возможен, так как Москва и Киев обладают разными взглядами на данный вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Россия и Украина не могут обменять заключенных граждан по формуле «всех на всех».