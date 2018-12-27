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Путин пообещал поддержку новым главам регионов

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Путин пообещал поддержку новым главам регионов

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что рад результатам представителей оппозиционных партий на выборах. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с избранными главами ряда субъектов РФ.

«Я очень рад, что и представители оппозиционных партий добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят», — заявил лидер РФ.

Путин добавил, что обсуждал этот вопрос с лидерами парламентских партий. По словам главы государства, представители партий обещали всячески поддерживать новых глав регионов. Путин выразил надежду, что регионы почувствуют как эту поддержку, так и со стороны государства, президента РФ и однопартийцев.

Также в ходе встречи Путин потребовал от губернаторов мобилизовать все, то было накоплено за эти годы, чтобы «граждане не обманулись».

Автор: Софья Куликова
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