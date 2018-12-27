«Ни одна противоракета не сможет сбить»: Борисов рассказал об успешных испытаниях «Авангарда»

Москва, 27 декабря. Российские ракеты смогли развить скорость в 27 Махов во время испытаний комплекса «Авангард». Об этом в четверг заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Последние испытания показали, что он гиперзвуковой блок достиг скоростей, близких к скорости 30 Махов. Около 27 Махов он набрал скорость», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, на таких скоростях «ни одна противоракета не сможет сбить». Накануне в Сети появилось видео испытательного пуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Президент РФ Владимир Путин, прибыв в Национальный центр управления обороной, лично дал команду приступить к испытаниям.

