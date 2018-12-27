«Мы же не хотим пойти по пути Горбачева»: «железный кулак» Шойгу даст достойный ответ США

Летно-конструкторские испытания новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» планируется начать с космодрома «Плесецк» во втором квартале 2019 года.

Отметим, что в Минобороны, возглавляемом Сергеем Шойгу, активно занимаются разработкой и испытаниями стратегических ракетных комплексов. Так, накануне военное ведомство обнародовало кадры запуска ракеты «Авангард» на полигоне Кура в Камчатском крае.

«Летно-конструкторские испытания «Сармата» планируется начать со второго квартала следующего года», — об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отмечает издание, во время испытаний с «Плесецка» и из расположения Ужурской дивизии (дислоцирована в Красноярском крае) всего планируется запустить несколько экспериментальных образцов, заявленный срок завершения испытаний — 2020 год. Предполагается, что после этого будет выполнен один контрольный старт серийной ракеты.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в интервью Федеральному агентству новостей назвал преимущества российских комплексов вооружения перед военной техникой США.

Эксперт подчеркнул, что отечественные ракеты в состоянии противостоять и ликвидировать системы противоракетной обороны Пентагона.

«Конечно, наша стратегическая ракета «Сармат» обладает определенным преимуществом перед аналогами в США, прежде всего это касается тяжелых наземных ракет. Российские вооружения способны забрасывать большой вес (до 10 тонн), также их выгодно отличает дальность стрельбы по сравнению с западными образцами. Например, баллистические ракеты «Трайдент II», которые используются для запуска с подлодок. Российские тяжелые ракеты, особенно последних модификаций, превосходят подобные вооружения во всем мире. Можно вспомнить о комплексе «Авангард», который имеет гиперзвуковой планирующий блок. Вообще, отечественные ракеты смогут с легкостью противостоять ПРО [США и Запада]», — разъяснил он.

На данный момент специалисты заканчивают наземную отработку МБР, строится необходимая инфраструктура, все должно быть завершено к 2020 году. Собеседник ФАН обратил внимание на значение МБР «Сармат». Важную роль играет не столько усовершенствование отечественного военного комплекса, сколько понимание, что это отличный способ продемонстрировать достойный ответ США в случае обострения противоречий на фоне ДРСМД.

«Надеюсь, что «Сармат» введут в ближайшие два года, потому что срок наших ракет «Воевода» истекает уже скоро, их надо будет заменить. Военно-промышленный комплекс должен и будет над этим серьезно работать. Это приоритеты, от которых зависит выживание нашего государства и нации. Мы же не хотим пойти по пути Горбачева, чтобы началась новая гонка вооружений. Наоборот, надо создавать «железный кулак», чтобы Запад знал, что с нами шутки плохи», — резюмировал эксперт.

Напомним, 19 июля Минобороны завершило бросковые испытания МБР.