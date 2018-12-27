Богданов обсудил в Москве с послом Южного Судана двустороннее сотрудничество

Москва, 27 декабря. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов обсудил сотрудничество и актуальную повестку дня с послом Южного Судана Чолом Тонгом Маяй Джангой в Москве. Об этом говорится на сайте МИД России.

По данным ведомства, стороны обсудили ряд актуальных вопросов будущего двустороннего сотрудничества и взаимодействия в разных сферах.

Также в ходе беседы, инициированной по просьбе южносуданского посла, был подтвержден обоюдный настрой на постепенное наращивание плодотворного взаимодействия Москвы и Джубы на международной арене, в том числе в Организации объединенных наций и других площадках.

Кроме того, состоялся детальный обмен мнениями по ситуации в Южном Судане с акцентом на продвижение процесса мирного решения внутреннего конфликта в африканской стране, говорится на сайте ведомства.