Луганск, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко использовал введенное в десяти регионах страны военное положение для наращивания военного присутствия у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Проанализировав этот период, можно сделать вывод, что военно-политическое руководство Украины использовало военное положение с целью наращивания сил и средств вдоль всей линии боевого соприкосновения», — заявил Марочко.

Марочко отметил, что на Украине стягивание вооружения к линии соприкосновения выдавали за мероприятия «по повышению обороноспособности». Однако наращивание военного контингента оказало значительное влияние на жизнь мирных граждан Украины. Срок военного положения истек в среду.

Порошенко ввел военное положение в стране 26 ноября под предлогом провокации ВМСУ в Керченском проливе. Президент Украины хотел ввести режим на 60 дней и тем самым отсрочить выборы президента страны. Однако Рада заблокировала предложение Порошенко и ввела режим на 30 дней.

Военное положение предусматривает ограничение конституционных прав и свобод граждан, в том числе участие в выборах. Для Порошенко отмена выборов является единственным шансом сохранить за собой пост. Согласно опросам, нынешний президент Украины значительно уступает в предвыборной гонке Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.