Ледовая битва, драка на ринге UFC: журналисты назвали пятерку скандалов в мире российского спорта

Москва, 27 декабря. На фоне побед российских спортсменов на мировых чемпионатах в 2018 году произошло множество крупных околоспортивных скандалов. Журналисты Nation News подготовили топ-5 самых громких из них.

На первой строчке оказалось ледовое противостояние фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золото, в Медведевой досталось серебро.

Вторая фигуристка решила покинуть Россию и переехала в Канаду, однако против нее ополчились фанаты Загитовой. Больших успехов в Канаде Медведева пока не достигла. На втором месте оказались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся в СИЗО из-за драки с московскими чиновниками.

Тем не менее, капитан «Спартака» Денис Глушаков может затмить скандал с Кокориным и Мамаевым, поскольку начал агрессивно вести себя по отношению к супруге. К его делу подключились и сотрудники ФСБ, которые проверят спортсмена на взятки.

Еще один громкий скандал — драка бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с тренерами Конора Макгрегора после боя. Точку в этом деле поставят в январе 2019 года на заседании Спортивной комиссии Невады, пишут Nation News.

Вокруг чемпионата мира по футболу произошло немало скандалов, но само мероприятие прошло на высоком уровне. При этом СМИ пытались очернить российских болельщиц, якобы готовых на все ради иностранных гостей мундиаля. Однако победы сборной России и настоящая борьба за полуфинал с хорватами смыла неприятный осадок.