Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Ледовая битва, драка на ринге UFC: журналисты назвали пятерку скандалов в мире российского спорта

53
0 Оставить комментарий

Ледовая битва, драка на ринге UFC: журналисты назвали пятерку скандалов в мире российского спорта

Москва, 27 декабря. На фоне побед российских спортсменов на мировых чемпионатах в 2018 году произошло множество крупных околоспортивных скандалов. Журналисты Nation News подготовили топ-5 самых громких из них.

На первой строчке оказалось ледовое противостояние фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золото, в Медведевой досталось серебро.

Ледовая битва, драка на ринге UFC: журналисты назвали пятерку скандалов в мире российского спорта

Вторая фигуристка решила покинуть Россию и переехала в Канаду, однако против нее ополчились фанаты Загитовой. Больших успехов в Канаде Медведева пока не достигла. На втором месте оказались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся в СИЗО из-за драки с московскими чиновниками.

Тем не менее, капитан «Спартака» Денис Глушаков может затмить скандал с Кокориным и Мамаевым, поскольку начал агрессивно вести себя по отношению к супруге. К его делу подключились и сотрудники ФСБ, которые проверят спортсмена на взятки.

Ледовая битва, драка на ринге UFC: журналисты назвали пятерку скандалов в мире российского спорта

Еще один громкий скандал — драка бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с тренерами Конора Макгрегора после боя. Точку в этом деле поставят в январе 2019 года на заседании Спортивной комиссии Невады, пишут Nation News.

Ледовая битва, драка на ринге UFC: журналисты назвали пятерку скандалов в мире российского спорта

Вокруг чемпионата мира по футболу произошло немало скандалов, но само мероприятие прошло на высоком уровне. При этом СМИ пытались очернить российских болельщиц, якобы готовых на все ради иностранных гостей мундиаля. Однако победы сборной России и настоящая борьба за полуфинал с хорватами смыла неприятный осадок.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.