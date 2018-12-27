Жираф в пентхаусе и блогер у барьера: топ-5 законопроектов в России 2018 года

Федеральное агентство новостей выбрало пять наиболее резонансных законопроектов, рассмотренных Государственной думой РФ в эту осеннюю сессию. В их число вошли изменение пенсионного законодательства, отмена роуминга по всей стране, дуэльная история, а также нововведения для любителей животных всех сортов.

Пенсионная «новелла» с 2019 года

27 сентября 2018 года депутаты Госдумы большинством голосов утвердили изменения в законах о назначении и выплате пенсий.

С 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин и женщин в России будет плавно увеличиваться. К 2028 году страховая пенсия будет назначаться мужчинам с 65 лет, а женщинам — с 60 лет.

Депутат Андрей Исаев, подводя итоги года, назвал это решение «самым тяжелым».

«Мы исчерпали все возможности, — заявил Исаев. — Можно было сохранять существующую систему. На нынешнем уровне — мы могли обеспечить выплату пенсий. Но мы бы оставили эту проблему перед следующим поколением политиков, которым пришлось бы делать это без переходного периода, без смягчающих факторов».

Наряду с совершенствованием пенсионной системы Госдума приняла целый ряд законов, направленных на смягчение нововведений. Президентскими поправками была введена уголовная ответственность для работодателей, увольняющих лиц предпенсионного возраста.

Депутаты также предусмотрели возможность досрочного выхода пенсию для многодетных матерей, в два раза увеличили максимальный размер пособия по безработице и сохранили налоговые льготы в границах прежнего пенсионного возраста.

Андрей Исаев отметил, что депутаты в рамках рабочей группы продолжают донастройку пенсионного законодательства.

«Понятие «предпенсионный возраст» в разных законах сформулировано по-разному», — отметил Исаев.

Депутат заверил, что эти вопросы будут урегулированы в следующем году.

К барьеру? Дуэльный кодекс в России не нужен

12 сентября депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение коллег проект дуэльного кодекса. Парламентарий пояснил ФАН, что законопроект продиктован инцидентом, когда госслужащие вызывают «к барьеру» гражданских лиц. Поэтому в оригинальный текст кодекса 1912 года за авторством Василия Дурасова депутат внес корректировки.

«Основной принцип кодекса — дуэль может и должна происходить между равными. У нас дворян нет, за исключением [режиссера Никиты] Михалкова. Поэтому пришлось внести в кодекс такую категорию, как «муниципальные и государственные служащие», — пояснил Иванов.

Причиной появления оригинального законопроекта послужил ролик, в котором глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль блогера Алексея Навального. Последний в ответ опубликовал видеообращение, где объявил, что принимает вызов, и предложил устроить словесную дуэль в эфире одного из федеральных каналов.

В ответ на это Золотов заявил СМИ, что не будет участвовать в дебатах с блогером, так как имел в виду именно спортивный поединок.

Сергей Иванов отозвал свою законодательную инициативу через две недели после внесения.

Роуминга в России больше нет

На последнем заседании Госдумы в 2018 году депутаты утвердили поправки в законе «О связи», отменяющие внутренний роуминг в России.

«Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России», — отметил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», но затем законопроект поддержали их коллеги, представляющие и другие политические силы.

Закон об отмене роуминга внутри страны был внесен в Госдуму еще в 2017 году. Представители «большой четверки»: МТС, Мегафон, Вымпелком (Билайн) и Теле2 — еще до рассмотрения законопроекта во втором чтении объявили абонентам об отмене платы за входящие звонки на территории России.

При этом, как отмечалось, на территории Крыма и Севастополя продолжают действовать «особые условия». В свою очередь, закон, принятый Госдумой, не делает исключений ни для каких регионов России.

Одновременно с одобрением в Совете Федерации закона об отмене роуминга операторы объявили о повышении тарифов на свои услуги с 1 января 2019 года. Представители сферы связи объяснили это ростом НДС.

Любителям гарантировали бесплатную рыбалку

В конце декабря, после шести лет обсуждения, Государственная дума приняла наконец федеральный закон о любительском рыболовстве.

Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал корреспонденту ФАН, что за это время к документу было предложено около 200 поправок.

Принятый закон гарантирует всем жителям России свободную и бесплатную рыбалку на водоемах общего пользования. А также устанавливает ряд ограничений.

Рыбалка ограничена на водоемах, которые находятся в частной собственности, на землях обороны и безопасности, на участках, которые отданы государству под товарную аквакультуру, в национальных парках и на природоохранных территориях.

В России нельзя ловить рыбу сетями, использовать взрывчатые и химические вещества, а также электроток.

Депутаты защитили животных от людей

Депутаты и сенаторы под Новый год утвердили также не менее долгожданный для зоозащитников закон — об ответственном обращении с животными. Законопроект находился на рассмотрении Госдумы целых восемь лет.

Первое достижение нового закона: он запрещает убивать животных под любым предлогом. Как отмечают зоозащитники, до сих пор бездомных животных не могли держать в приютах больше полугода. Теперь бездомных четвероногих будут лечить, чипировать, стерилизовать и выпускать на волю. А для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, будут предусмотрены наказания.

Также закон запрещает держать пуму на даче, а жирафа — в пентхаусе. Не улыбайтесь: по словам депутата Владимира Бурматова, это «обычная московская история».

Вслед за законом правительство РФ должно выпустить ряд подзаконных актов: с перечнем собак потенциально опасных пород, правилами выгула питомцев, требованиями к приютам для бездомных животных, порядком лицензирования цирков с зоопарками и другими не менее важными директивами.