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МИД РФ потребовал от Киева незамедлительно освободить Вышинского

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МИД РФ потребовал от Киева незамедлительно освободить Вышинского

Москва, 27 декабря. Министерство иностранных дел РФ потребовало от киевского режима прекратить правовой произвол в отношении руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и немедленно освободить журналиста. Об этом сказано в заявлении департамента информации и печати МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что арест Вышинского по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в отношении представителей СМИ.

«Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении К.В. Вышинского и его незамедлительного освобождения», — говорится в заявлении МИД РФ.

МИД РФ призвал профильные международные ведомства и организации обратить внимание на незаконные действия Киева и оказать давление на украинские власти.

Ранее стало известно, что Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 27 января. Защита намерена обжаловать решение суда. Кроме того, суд отклонил ходатайство адвокатов о применении меры наказания, отличной от содержания под стражей.

Главный редактор «РИА Новости Украина» был арестован в Киеве в мае текущего года. Вышинского обвиняют в «госизмене» и поддержке республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор: Софья Куликова
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