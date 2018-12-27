Красный Крест закрывает офисы в Грозном и Нальчике из-за улучшения ситуации в регионе

Москва, 27 декабря. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что закрывает свои офисы в Северном Кавказе в связи с улучшением ситуации в регионе. В частности, в ближайшее время организация планирует закрыть свои представительства в Грозном и Нальчике.

«Ситуация на Северном Кавказе, конечно, изменилась. Пришло время завершения программ помощи. Мы начали постепенно и планомерно сокращать свои программы и присутствие в регионе с 2013 года», — пояснили в Красном Кресте.

Представители организации добавили, что МККК работал на Северном Кавказе более 20 лет. За это время он предоставил помощь тысячам нуждающихся. Комитет поблагодарил российские власти и местных партнеров за поддержку своей деятельности, пишет РИА Новости.

Отметим, что в офисах МККК в Грозном и Нальчике в настоящее время работают 42 сотрудника. Отделения Красного Креста в этих городах будут окончательно закрыты к 31 декабря.

