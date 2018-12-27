«Но ты не из их числа»: американцы высмеяли слова Трампа о невероятных военных США

Вашингтон, 27 декабря. Президент США Дональд Трамп, навестив американских военных в Ираке и Германии, заявил, что Штаты представляют невероятные люди.

«Только что вернулся после посещения наших войск в Ираке и Германии. Одно могу сказать наверняка: нашу страну представляют невероятные люди, которые знают, как побеждать», — написал он в своем официальном микроблоге в Twitter.

Однако американские пользователи высмеяли слова Трампа о «невероятных военных», с иронией заметив, что сам президент США точно «не из их числа».

«Грустно, но ты не из их числа», — написал Люк Мартин.

«У нас есть невероятные люди, представляющие нашу страну. К сожалению, один из этих людей, безусловно, не наш «Президент», — согласился с ним Lowkell.

А еще один юзер с возмущением напомнил Трампу об обещаниях повысить зарплату военным.

«Эти люди настолько невероятны, что вы лгали им о повышении зарплаты», — поинтересовался он.

Напомним, в Германию на американскую авиабазу «Рамштейн» Трамп прибыл сегодня утром. Туда он прилетел сразу после неожиданного визита военных США в Ираке. Кстати, в арабской стране появлению Трампа были не рады. Свое осуждение открыто выразили многие иракские политики.

В частности, как отмечает Reuters, лидер парламентского блока «Ислах» Сабах аль-Саиди назвал визит Трампа «явным нарушением суверенитета Ирака».