Известный российский журналист-международник скончался в Риме

Москва, 27 декабря. Известный российский журналист-международник Алексей Букалов скончался в Риме. Ему было 78 лет.

Букалов работал в Италии, в течение многих лет он был главой представительства ТАСС в Италии и Ватикане. Он стал первым российским журналистом в папском пуле и проработал в нем более 20 лет.

За время своей профессиональной деятельности Букалов общался с тремя главами Римско-католической церкви — Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском. Об этом опыте журналист рассказал в своей книге «С понтификами по белу свету». Кроме того, Букалов снимал фильмы об Италии, где прожил около 30 лет.

Также журналист исследовал творчество Александра Пушкина и выпустил несколько книг о поэте. Свои работы Букалов называл «записками журналиста», однако именно он одним из первых занялся изучением «зарубежного Пушкина». В произведениях классика он искал отсылки к Италии и Африке.

Заниматься журналистикой Букалов начал в конце 1980-х годов, свою карьеру он начинал в качестве дипломата.