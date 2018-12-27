Сирия: в Госдуме рассказали о последствиях ударов Израиля — подрыв ситуации в регионе и подъем боевиков

Координатор группы дружбы российской Госдумы и сирийского парламента Дмитрий Саблин прокомментировал недавний удар ВВС Израиля по территории Сирии. В интервью агентству РИА Новости он заметил, что подобные действия Тель-Авива подрывают ситуацию в арабском мире. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Очередные провокации израильской стороны осложняют конфликт не только в САР, но и всю обстановку на Ближнем Востоке в целом. Дмитрий Саблин напомнил, что в Сирии решаются противоречия не только относительно ее внутреннего устройства, но и, например, курдско-турецкие, а также ирано-израильские разногласия.

Кроме того, Тель-Авив своими действиями мешает развитию военной кампании против террористических группировок в САР. Ослабляя Сирийскую арабскую армию (САА) или ее союзников, он тем самым играет в пользу боевиков.

«Конечно, это не первый израильский удар. Он, безусловно, дестабилизирует ситуацию. Сегодня все борются с терроризмом вместе со своими союзниками. И возникает вопрос - что делает Израиль? Поддерживает террористов или пытается противостоять государственной власти в Сирии?», — заметил представитель Государственной Думы РФ.

Он также обратил внимание, что теперь на вооружении САА есть ЗРК C-300 российского производства, которые могут быть применены Дамаском при отражении возможных дальнейших атак Тель-Авива.

Напомним, что последний налет израильских ВВС, которые выпустили авиабомбы по предместьям сирийской столицы, осуществлялся в момент приземления двух самолетов гражданской авиации, из-за чего возможности ПВО САР были серьезно ограничены. Несмотря на это, сирийские военнослужащие смогли не только вывести пассажирские авиалайнеры из опасной зоны, но и уничтожить 14 из 16 бомб ВВС ЦАХАЛ.

Востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с корреспондентом ФАН также подчеркнул, что данный акт агрессии со стороны еврейского государства далеко не первый, однако он признался, что шокирован столь хладнокровными действиями Израиля, ставящими в опасность жизни многих гражданских лиц.

«Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно говорил, что Тель-Авив продолжит удары по территории САР, несмотря на вывод группировки сил США из арабской республики. Но то, в каком виде были выполнены эти удары сейчас, вызывает оторопь. Фактически ВВС ЦАХАЛ, как это было в сентябре с российским Ил-20, прикрывались гражданскими самолетами. Страшно представить, что они могли быть сбиты в результате провокационных действий израильтян. На Западе в гибели мирных граждан запросто могли бы обвинить Дамаск, не посмотрев на то, что это Тель-Авив подставил авиалайнеры под удар, незаконно ведя бомбардировку из воздушного пространства одной независимой страны – Ливана – по территории другой», — считает эксперт.

Данный воздушный налет наводит на мысль, что Израилю попросту все равно на жизни гражданских лиц, что он действительно вполне готов пожертвовать ими ради возобновления ударов по САА и ее союзникам.

«В свете таких обстоятельств возникает ощущение, словно для израильского руководства вообще не важен вопрос сохранения жизней людей. Они будто думают, что, мол, ну, убьют из-за наших ВВС 100-200 человек, ничего страшного, значит – так получилось. Для них главное, чтобы сама бомбардировка состоялась», — отметил востоковед.

Он также добавил, что Тель-Авив собственноручно действует против восстановления партнерских отношений с РФ, ведь только недавно в Москве состоялась встреча военных делегаций наших стран, на которой обсуждалось налаживание координации между вооруженными силами на фоне гибели Ил-20 по вине израильских летчиков.