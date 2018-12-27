Сирия: в Госдуме рассказали о последствиях ударов Израиля — подрыв ситуации в регионе и подъем боевиков
Координатор группы дружбы российской Госдумы и сирийского парламента Дмитрий Саблин прокомментировал недавний удар ВВС Израиля по территории Сирии. В интервью агентству РИА Новости он заметил, что подобные действия Тель-Авива подрывают ситуацию в арабском мире. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).
Очередные провокации израильской стороны осложняют конфликт не только в САР, но и всю обстановку на Ближнем Востоке в целом. Дмитрий Саблин напомнил, что в Сирии решаются противоречия не только относительно ее внутреннего устройства, но и, например, курдско-турецкие, а также ирано-израильские разногласия.
Кроме того, Тель-Авив своими действиями мешает развитию военной кампании против террористических группировок в САР. Ослабляя Сирийскую арабскую армию (САА) или ее союзников, он тем самым играет в пользу боевиков.
«Конечно, это не первый израильский удар. Он, безусловно, дестабилизирует ситуацию. Сегодня все борются с терроризмом вместе со своими союзниками. И возникает вопрос - что делает Израиль? Поддерживает террористов или пытается противостоять государственной власти в Сирии?», — заметил представитель Государственной Думы РФ.
Он также обратил внимание, что теперь на вооружении САА есть ЗРК C-300 российского производства, которые могут быть применены Дамаском при отражении возможных дальнейших атак Тель-Авива.
Напомним, что последний налет израильских ВВС, которые выпустили авиабомбы по предместьям сирийской столицы, осуществлялся в момент приземления двух самолетов гражданской авиации, из-за чего возможности ПВО САР были серьезно ограничены. Несмотря на это, сирийские военнослужащие смогли не только вывести пассажирские авиалайнеры из опасной зоны, но и уничтожить 14 из 16 бомб ВВС ЦАХАЛ.
Востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с корреспондентом ФАН также подчеркнул, что данный акт агрессии со стороны еврейского государства далеко не первый, однако он признался, что шокирован столь хладнокровными действиями Израиля, ставящими в опасность жизни многих гражданских лиц.
«Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно говорил, что Тель-Авив продолжит удары по территории САР, несмотря на вывод группировки сил США из арабской республики. Но то, в каком виде были выполнены эти удары сейчас, вызывает оторопь. Фактически ВВС ЦАХАЛ, как это было в сентябре с российским Ил-20, прикрывались гражданскими самолетами. Страшно представить, что они могли быть сбиты в результате провокационных действий израильтян. На Западе в гибели мирных граждан запросто могли бы обвинить Дамаск, не посмотрев на то, что это Тель-Авив подставил авиалайнеры под удар, незаконно ведя бомбардировку из воздушного пространства одной независимой страны – Ливана – по территории другой», — считает эксперт.
Данный воздушный налет наводит на мысль, что Израилю попросту все равно на жизни гражданских лиц, что он действительно вполне готов пожертвовать ими ради возобновления ударов по САА и ее союзникам.
«В свете таких обстоятельств возникает ощущение, словно для израильского руководства вообще не важен вопрос сохранения жизней людей. Они будто думают, что, мол, ну, убьют из-за наших ВВС 100-200 человек, ничего страшного, значит – так получилось. Для них главное, чтобы сама бомбардировка состоялась», — отметил востоковед.
Он также добавил, что Тель-Авив собственноручно действует против восстановления партнерских отношений с РФ, ведь только недавно в Москве состоялась встреча военных делегаций наших стран, на которой обсуждалось налаживание координации между вооруженными силами на фоне гибели Ил-20 по вине израильских летчиков.
«Реакция российской стороны на последнее происшествие вполне закономерна, она стала жестче, но все еще довольно сдержанна, несмотря на те обстоятельства, при которых Израиль выполнял свой новый налет. Между тем провокация с нашим самолетом-разведчиком и систематические атаки против САР – не единственные подрывные действия, которые Тель-Авив позволяет себе в последние годы. Можно вспомнить и о поставках оружия боевикам, и о лечении террористов в своих госпиталях, об эвакуации «Белых касок», об ударах по Сирии в момент визита министра обороны РФ Сергея Шойгу и так далее», — напомнил Андрей Онтиков.