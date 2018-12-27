Донецк, 27 декабря. Заявление украинской стороны о том, что Киев занял большую часть «серой зоны» у линии фронта в Донбассе, не гарантирует военную победу ВСУ, заявил военнослужащий армии Донецкой народной республики в отставке Игорь Немодрук.

Немодрук объяснил, что занятие «серой зоны» в тактическом плане только доставляет неудобства местным командирам на уровне рот и взводов. Он подчеркнул, что если Киев решится на наступление, то занятие нейтральной территории не играет никакой роли.

Военнослужащий армии ДНР в отставке назвал советника украинского президента Юрия Бирюкова лгуном, отметив, что не стоит придавать большое значение его громким заявлением. По его словам, Бирюков тесно связан с украинским президентом Петром Порошенко и главой оборонного ведомства.

«Его положение напрямую зависит от Порошенко: если он уйдет, то Бирюкова сметут, и он потеряет все — вплоть до тюрьмы, так что это не более чем предвыборный популизм», — заявил он в интервью «ПолитНавигатору».

Лейтенант запаса Владимир Безручко, который в прошлом был бойцом бригады ДНР «Восток», констатировал, что основные высоты остались под контролем Донецка. В связи с этим говорить о серьезных успехах бойцов украинской армии оснований нет, добавил он.

«С другой стороны, открытое признание в нарушении минских соглашений говорит о том, что Украина обнаглела до такой степени, что уже ничего не боится и никого не стесняется, и делается это с полного попустительства мирового сообщества, которое на это никак не реагирует и реагировать не будет», — объяснил Безручко.

Напомним, вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины начался в 2014 году после государственного переворота в стране. ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться Киеву, объявили о своей независимости. В ответ Украина начала вести военные операции против республик Донбасса. Конфликт в регионе пытаются урегулировать, в том числе на минской площадке. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются по сей день.