Пусть мечтают: в Совфеде ответили на заявление Киева о новом походе ВМСУ в Керченский пролив

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киев не оставит попыток пройти через Керченский пролив. Более того, украинская сторона намерена привлечь страны НАТО для того, чтобы их представители были своего рода «наблюдателями».

«Мы имеем поддержку наших союзников в лице американцев и натовцев, стран «нормандской четверки», например, кроме россиян, относительно этого. Потому я думаю, что после этих праздников американский Конгресс будет готов действовать, соответствующим образом это будет готово», — заявил украинский военный.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова украинца. Российский парламентарий подчеркнул: такие высказывания — не более чем фантазии. Вместе с тем политик отметил, что Россия не препятствует проходу иностранных судов через Керченский пролив. Для того, чтобы это сделать, достаточно соблюдать существующий регламент.

«Если украинские суда будут проходить Керченский пролив, руководствуясь действующей законодательной базой, то никто не будет чинить им никаких препятствий. К слову, эти правила были установлены задолго до воссоединения Крыма с Россией. Существует определенный порядок прохождения судов, который обусловлен прежде всего сложностью преодоления вод Керченского пролива. Он является довольно мелководным, поэтому необходим лоцман. Если мне не изменяет память, также экипаж должен иметь разрешение руководителя керченского морского порта. Если Киев готов соблюсти все вышеозвученные нормы, то никаких препятствий для прохождения пролива не будет. Это касается как гражданских, так и военных судов», — говорит сенатор от Республики Крым.

Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что страны — члены НАТО не будут участвовать в провокации ВМСУ, поскольку это может обернуться серьезными последствиями для Альянса.

«Что касается привлечения стран — членов НАТО, это не более чем мечты. Альянс не будет сопровождать украинские суда, я уверен в этом на 99%. Натовские военно-морские силы не станут поддерживать Киев. Потому что это будет чревато серьезным конфликтом НАТО с Россией. А как известно, Украина не является частью Альянса. Пусть мечтают», — заключил Сергей Цеков.

Напомним, провокация ВМСУ в Керченском проливе произошла 25 ноября. Украинские суда незаконно пересекли российскую границу и совершали опасные маневры, отказываясь выполнять требования пограничников. Инцидент закончился задержанием украинцев, против экипажей были возбуждены уголовные дела, ведется следствие.