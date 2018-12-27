Не благодарите: Роскомнадзор составил топ-10 фильмов для новогодних каникул

Москва, 27 декабря. Роскомнадзор в преддверии Нового года составил топ-10 фильмов, которые россияне могут свободно посмотреть на официальных ресурсах. При этом в ведомстве сообщили, что картина Константина Хабенского «Собибор» в уходящем году стала лидером по количеству заблокированных пиратских ссылок на него в Сети.

Ведомство в преддверии праздника подвело итоги работы за 2018 год, сообщив о большом количестве жалоб касаемо защиты прав на кинематографическую продукцию. За текущий год Роскомнадзор получил свыше 2 тысяч определений Мосгорсуда и почти 6,5 тысячи заявлений правообладателей о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете.

В связи с этим ведомство предложило россиянам фильмы, которые можно свободно посмотреть на официальных ресурсах на новогодних каникулах.

«Так что если вы не знаете, чем заняться на новогодних каникулах, то не благодарите», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В топ-10 новогодних фильмов вошли киноленты «За гранью реальности», «Смешарики. Дежавю», «О чем говорят мужчины», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Тренер», «Непрощенный», «Селфи», «Несокрушимый» и «Собибор». Правообладатели именно этих картин чаще всего обращались в ведомство в 2018 году за защитой от интернет-пиратов.

В ведомстве указали, что последний из перечисленных фильмов в текущем году стал рекордсменом по количеству попыток распространения его копии в Сети. Роскомнадзор в связи с этим заблокировал 538 ресурсов.

???? Продолжаем подводить итоги года.



???? Мы подготовили для вас ТОП-10 фильмов 2018 года, правообладатели которых обращались к нам за защитой от интернет-пиратов. Так что если вы не знаете, чем заняться на новогодних каникулах, то не благодарите: https://t.co/OFCWEXkRrQ pic.twitter.com/dkmMougJ5H — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 27 декабря 2018 г.

Ранее россияне выбрали лучшего актера 2018 года. Большинство жителей страны считают, что лучшим актером уходящего года стал Сергей Безруков, исполнивший роль Бориса Годунова в одноименном сериале. За Безрукова проголосовали не менее 8% респондентов. Чуть меньше россиян поддержали Хабенского, который получил 5% голосов.

Кроме того, американский журнал Forbes в преддверии праздников составил рейтинг самых переоцененных актеров в Голливуде в уходящем 2018 году.