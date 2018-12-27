Трамп просто вручил Москве победу в холодной войне — Washington Post

Вашингтон, 27 декабря. США проиграли новую холодную войну с Россией из-за спорных внешнеполитических решений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета Washington Post.

Издание отмечает, что за свой неполный президентский срок Трамп лишил США всех преимуществ, которые были достигнуты его предшественниками. Он вывел американские войска из Сирии, бросив своих союзников (курды, Израиль) и создав условия для укрепления позиций России на Ближнем Востоке. Распорядился вывести военный контингент из Афганистана. Ухудшил отношения с Европой, выйдя из иранской ядерной сделки. Начал торговую войну с Китаем. Предлагал вернуть Россию в G8. Смирился с убийством саудовского журналиста Хашукджи, который погиб при неизвестных обстоятельствах в дипломатическом представительстве королевства в Стамбуле. А также вбил клин между США и их союзниками по НАТО.

Американские журналисты также обратили внимание на череду отставок высокопоставленных чиновников, которые оставили свой пост из-за несогласия с политикой Трампа.

«Целые поколения американцев платили любую цену и несли тяжелое бремя везде: от Берлина до Сайгона и Гаваны. Теперь, через 29 лет после падения Берлинской стены, Трамп просто вручил Москве победу в холодной войне», — пишет «Иносми» со ссылкой на Washington Post.

Отметим, что либеральная американская пресса на протяжении последних двух лет беспрерывно критикует Трампа за любое его действие. Противники американского президента, которые до сих пор не могут смириться с его победой на выборах, винят во всем мнимое «российское вмешательство», хотя с 2016 года американские власти не смогли найти ни одного доказательства причастности Москвы к победе Трампа.