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Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

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Глава Республики Ингушетия Герой РФ Юнус-Бек Евкуров и журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич

Глава Республики Ингушетия Герой Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров готов рассказывать об успехах региона часами — в любой аудитории и столько, сколько понадобится, чтобы окончательно «сагитировать» собеседника.

К сожалению, не всю информацию можно давать в печать (хватает «закрытых моментов»), но даже того, что он недавно поведал во время чаепития с представителем Федерального агентства новостей, хватило на полноценное интервью.

С конкурсом аэропортов все понятно: мы показали пример

— Вот смотри, Сан Саныч (Александр Малькевич. — Прим. ред.), сейчас завершился проект «Великие имена России», многие аэропорты у нас будут названы в честь достойных людей нашей страны…

— Все так, 47 аэропортов участвовали. Но вам было не нужно, потому что Магас в этом конкурсе приводили в пример — он-то уже носит имя…

— И мы были первыми в этом!

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

В 2012 году назвали наш аэропорт в Магасе именем первого Героя Российской Федерации генерал-майора Суламбека Осканова. Моим указом, в феврале. Так и называется с тех пор — ОАО «Аэропорт Магас им. С. С. Осканова».

— Он ведь похоронен здесь, в Ингушетии?

— Да, в родном селе Плиево.

— Вы называете его первым Героем, но формально — по указу президента от апреля 1992 года Звезда Героя у него вторая, первую получил космонавт Сергей Крикалев. Решили верхи тогда пропустить вперед живого… Хотя Осканов свой подвиг совершил в феврале, а Крикалев из своего 10-месячного полета вернулся в марте.

— Я оценок таких давать не буду. Просто напомню, что в феврале 1992 года генерал-майор авиации Суламбек Осканов — начальник Липецкого центра боевой подготовки — совершал тренировочный полет. У самолета МиГ-29 произошел отказ авиагоризонта, была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, он [пилот] увидел перед собой населенный пункт. Ценой собственной жизни сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянка Добринского района Липецкой области.

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

Мы все помним. Спустя 20 лет после его гибели назвали аэропорт его именем. В этом году, в августе, в Магасе прошла еще одна церемония: его имя присвоили самолету авиакомпании «ЮТэйр». Будет теперь летать из Ингушетии в Москву.

«Наш «Полк» не забыт»: 250 памятников напомнят, что на фронте погиб каждый третий ингуш

— Я с удивлением узнал сегодня, что не только с названиями аэропортов вы опередили многих в России.

— Да, мы первые свой «Бессмертный полк» провели — за два года до того, как это официально по всей стране стартовало. Только мы его назвали «Забытый полк». 9 мая 2012 года, в честь двадцатилетия республики, собрали всех детей, внуков, родных, близких тех, кто ушел на фронт — с фамилиями, с портретами. Все съемки есть, хроника — не веришь, можем показать.

— Верю, конечно. Хотя в том году и в Томске тоже впервые вышла колонна. Но вы правы, массово (да еще и с логотипом, с регистрацией движения) это пошло с 2014 года.

— У нас тогда же еще один проект стартовал! Мы купили форму, одели всех… понимаешь, у нас Героев Советского Союза было 56 человек. Так вот: мы сделали колонну с портретами Героев Советского Союза — колонну из их наследников, одетых в форму тех лет. И они шли. И это было очень сильно.

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

Сейчас у нас еще один проект, к 75-летию Победы, — в каждом селе установить памятник. Это будет что-то вроде стелы с информацией: сколько из села ушло на фронт пофамильно, сколько вернулось, сколько погибло. Плюс участников локальных вооруженных конфликтов тоже хотим туда внести.

Чтобы, подойдя к этому памятнику, любой гражданин, любой житель этого села видел своих родственников и жителей, соседей своих. Чтобы было понимание, что Великая Отечественная война не «где-то там» проходила, а вот они — участники ее.

— Вы посчитали, сколько их должно быть в итоге — количество сел, памятников? Сколько?

— В каждом селе будем ставить — их у нас 47. Но если брать города, городские округа, то это будет 250 памятников.

— Колоссально.

— Да. Это все для того, чтобы показать молодым, чтобы каждый понимал. Поехал учиться куда-то — в Ростов, в Москву, но 9 Мая он будет знать, что это такое, что это за праздник. Если ему надо будет что-то писать про 9 Мая, то он напишет: «В моем селе столько-то ушло на фронт, столько-то не вернулось».

— Я слышал, там какие-то страшные цифры?

— У нас на фронт ушли 21 575 человек, погибли 6450. Мы знаем всех пофамильно.

— По переписи 1939 года численность ингушей составляла 92 тысячи человек.

— Вот и считай. Пошло тогда воевать за страну все трудоспособное население. Пятая часть ушла — и треть из ушедших погибла.

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

«Подвиг разведчика» без ингуша мог бы не состояться

— Не все знают, но очень много выходцев с Кавказа приняли бой в первые же часы войны. В Брестской крепости.

— Да, там в первый день войны оказались более 400 призывников из Чечни и Ингушетии; 97 были именно уроженцы Ингушетии. Они служили не в Брестской крепости самой, а в Брестской области. Война же началась в воскресенье, а в пятницу и субботу у военнослужащих всегда был банный день. И в субботу новобранцев привезли в баню, в Брестскую крепость. Они там остались ночевать, чтобы в воскресенье посмотреть город.

И они, прослужившие в войсках всего две недели, оказались вот в этой мясорубке, все почти погибли там.

— У вас на Мемориале памяти и славы в Магасе стоит очень мощный памятник последнему защитнику Брестской крепости — ингушу Умат-Гирею Барханоеву.

— Все так. Только ребята, о которых мы говорили, — призывники. Барханоев же и наш Сафарбек Плиев — кадровые пограничники. Плиев вообще легендарная личность, прожил до 90 с лишним лет, его именем заставу назвали, крупнейшую на Северном Кавказе, — Таргим.

Барханоев — да, один из последних защитников Брестской крепости, человек, который в конце сражения вышел к немцам и застрелился у них на глазах. 

Это мы еще про ингушских разведчиков не вспомнили с тобой.

— Одного я знаю — он передо мной сидит.

— Об этом мы отдельно поговорим. А вот наш Абдулла Цароев, между прочим, был связным легендарного Николая Кузнецова. Читал про такого?

Флаг Ингушетии

— Обижаете! Еще в школе, «Это было под Ровно». И «Подвиг разведчика» смотрел.

— Так вот: в знаменитом партизанском отряде Медведева Цароев разведкой командовал. В 1943 году в районе станции Толстый Лес воевал, встречал самолет, на котором прилетел Кузнецов. Кстати, именно «Володя», как его называли в отряде, достал для своего соратника жетон CC, при помощи которого тот ликвидировал немало фашистских офицеров, так как эта бляха открывала многие двери.

Вместе с ними в отряде работала Мария Фортес — разведчица-испанка, о которой снят фильм «Салют, Мария». Много интересного можно вспомнить…

— Не забыли хоть Цароева после войны? Отметили его подвиги?

— Он был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но, поскольку был «представителем репрессированного народа», до соответствующих указов дело так и не дошло. При депортации наши ребята меняли имена — лишь бы продолжать воевать. И командиры их в этом прикрывали.

Брестская крепость

— Я вот про депортацию 1944 года одного не могу понять: ингушей, которые воевали на фронте, тоже возвращали и ссылали?!

— Из госпиталей, с фронта… всех отправляли вслед за родными в место депортации. Конечно, для фронтовиков это было очень сложно, тем более им запрещали носить награды, ордена, медали и так далее, звания, их тоже называли врагами народа. Для настоящего солдата это было сложно, приходилось через себя переступать.

Даже спустя годы наши ветераны всегда говорили: «Нас лишили поезда Победы». И, когда видели кадры фильма «Поезд Победы», они всегда слезу пускали. И если их спросить, кто хуже — Гитлер или Сталин, для них после войны не было большой разницы, до такой степени им в душу наплевали.

Но! Более 3 тысяч наших земляков остались на фронте под другими именами и фамилиями.

— А вот как это технически возможно было?

— Командиры оставляли. Вот, например, Николай Дмитриевич Гайдукиев у нас есть, ветеран Великой Отечественной войны, 94 года ему, он фамилию не поменял, а имя и отчество пришлось изменить.

— Но это же с согласия командира было?

— Конечно, командир был согласен. Командиры даже в те времена шли на это. Порядочные были люди — и ценили тех, кто своей отвагой заслужил настоящее доверие. Боевое братство было. Кстати, Гайдукиев так и остался жить под этим именем, мы его и сегодня называем Николай Дмитриевич.

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

— Я себе это как остросюжетный фильм представляю — приходят, говорят: «Полковник Щугорев, есть у вас в части ингуши?» (В беседе принимал участие ведущий ТВ-канала «Россия 24» Дмитрий Щугорев. — Прим. авт.) А он отвечает: «Всё, всех отправил». Получается, так?

— Они даже под страхом расстрела все равно шли на это. Да! Потому что доверяли ингушам, с которыми вместе служили.

— А Цароев, о котором мы с вами говорили?

— Тоже изменил фамилию, так и стал Володей Приходько. Считался погибшим, но вернулся с фронта и дожил почти до 70 лет.

— Так и жил как Приходько? Или вернул себе фамилию?

— Нет, конечно, вернул.

«О Балканах говорить не люблю. В следующем году сами все узнаете»

— Ну а теперь моя любимая тема — и про разведчиков в вашем лице, и про кино. Еще пять лет назад я говорил вам это — предлагал экранизировать косовские события 1999 года.

В следующем году — 20 лет бомбардировкам Югославии. А также — «миссии Евкурова», когда группа из 18 военнослужащих подразделения специального назначения ГРУ под вашим командованием скрытно проникла на территорию Косова и взяла под контроль стратегический объект — аэропорт «Слатина». И удерживала его в окружении войск НАТО. В общем, фильм теперь выходит, «Балканский рубеж». Как раз к годовщине начала бомбардировок.

— Это тот, где Гоша (Куценко. — Прим. авт.) играет?

— Именно! Ребята, которые фильм снимали, на вас не выходили?

— Нет, почему? Мы общались. Я смотрел сценарий, свое мнение говорил.

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

— Заинтриговали. Там ведь, судя по трейлеру, все решено в жанре боевика с элементами мелодрамы, девушка-заложница и все такое. Все-таки не так ведь все было… На премьеру вас позвали?

— Пока еще нет. Но позовут, куда они денутся.

«Они» спасают мир от варваров. Обидно, что в этой роли для них выступаем мы

— Я сейчас не говорю о том, что нужно пиарить подвиг Евкурова… просто это ведь героическая страница российской истории, ее нужно рассказывать. И о славе российского оружия — потому что это то, чем можно и нужно гордиться.

— Мне кажется, если про историю и славу русского оружия, то что-то надо другое снимать. И по-другому. Посмотри, у нас всегда, во все времена, если брать историю чисто Российской империи, в последующем Советского Союза, мы — освободители.

И посмотри на историю тех же американцев, итальянцев, англичан, французов и так далее — они всегда были колонизаторами. Они захватывали территорию, да и даже до сих пор, в современном мире, они держат свои колонии, выкачивая из них ресурсы. Но при этом все их считают крайне цивилизованными и демократичными людьми. Англичан, которые первыми придумали концентрационные лагеря!

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

И получается, что мы отлично выполняем боевые задачи, но политическая составляющая у нас хромает. Что я имею в виду? Смотри: на нас напала Германия, мы их победили, освободили всю Европу от фашизма. И вся Европа против нас же встала теперь. Вот как такое возможно?

— Пропагандистские технологии, зомбирование.

— Согласен! И мы не должны ориентироваться на Запад! Вот мы с тобой сейчас по телевизору смотрим эти протесты во Франции. И что? Как полицейские там вчетвером дубасят одного, как задерживают людей — жестко, жестоко. Просто бойня на улицах — и никто, ни [канцлер Германии Ангела] Меркель, ни [президент США Дональд] Трамп ничего [президенту Франции Эммануэлю] Макрону не скажут. «Демократия» у них там…

— Политика двойных стандартов.

— Хуже. Вот еще что я скажу: какой фильм ни посмотришь американский, те же «300 спартанцев», — все они спасают мир от варваров. Мы же про это в своих фильмах ничего не говорим. То есть мы за свободу и демократию — но не научились еще это показывать. Там же индустрия работает как часы; все это в голову людям вкладывают.

Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним

И получается, что при каких-то нарушениях прав человека, скажем, как в той же Франции, при этих избиениях, они все равно верят, что свободны. Хотя это мы их спасаем на самом деле, мы! А нас считают врагами и каким-то исчадием ада.

— Короткая память.

— Я не думаю, что короткая память. Просто не очень у нас умели закреплять военные успехи политическим путем.

Автор: Александр Малькевич
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