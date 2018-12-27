Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Херсонский суд продлил арест Вышинского

220
0 Оставить комментарий

Херсонский суд продлил арест Вышинского

Киев, 27 декабря. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 27 января. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Частично удовлетворено ходатайство следствия, продлили срок содержания под стражей на один месяц, до 27 января 2019 года», — сообщил Доманский в комментарии РИА Новости.

Защита Вышинского намерена обжаловать решение суда. Срок текущего ареста Вышинского истекает 28 декабря.

Ранее адвокат Вышинского подал ходатайство об освобождении главного редактора «РИА Новости Украина» из-под ареста под личное поручительство адвоката. Защита попросила суд применить к Вышинскому другую меру содержания, отличную от содержания под стражей. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, Вышинского задержали в мае текущего года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и «госизмене». Максимальный срок наказания по данной статье составляет 15 лет.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.