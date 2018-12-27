Херсонский суд продлил арест Вышинского

Киев, 27 декабря. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 27 января. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Частично удовлетворено ходатайство следствия, продлили срок содержания под стражей на один месяц, до 27 января 2019 года», — сообщил Доманский в комментарии РИА Новости.

Защита Вышинского намерена обжаловать решение суда. Срок текущего ареста Вышинского истекает 28 декабря.

Ранее адвокат Вышинского подал ходатайство об освобождении главного редактора «РИА Новости Украина» из-под ареста под личное поручительство адвоката. Защита попросила суд применить к Вышинскому другую меру содержания, отличную от содержания под стражей. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, Вышинского задержали в мае текущего года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и «госизмене». Максимальный срок наказания по данной статье составляет 15 лет.