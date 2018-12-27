Футбольный агент рассказал о возможных трансферах в РПЛ этой зимой

Москва, 27 декабря. Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на сообщения в прессе о том, что голландец Куинси Промес в зимнее трансферное окно может перебраться из «Севильи» в «Спартак», а также оценил возможные переходы этой зимой.

Менеджер выразил сомнение относительно того, что 26-летний Промес может вернуться в столичный клуб. Он отметил, что больше склонен верить в возвращение Александра Головина в ЦСКА. При этом Сафонов отметил, что трансфер голландского хавбека стал бы для красно-белых великолепным вариантом.

Агент также признался, что дополнительная сложность сделки между столичным «Спартаком» и испанской «Севильей» заключается в сумме, заплаченной за трансфер полузащитника — 21 млн евро, передает телеканал «360».

Сафонов поделился ожиданиями относительно вероятных трансферов в российском футболе.

«На мой взгляд, интересны [иностранным клубам] могут быть Далер Кузяев, Роман Зобнин, Ильзат Ахметов, Марио Фернандес, в какой-то степени Иван Обляков», — обратил внимание эксперт.

Однако, по его словам, едва ли клубы перечисленных футболистов захотят с ними расстаться.

В России трансферное окно откроется 23 января и продлится до 23 февраля.