Украинское правительство одобрило «информационную стратегию» по Крыму

Киев, 27 декабря. Украинское правительство одобрило «стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя» в надежде убедить общественность в том, что киевские власти борются за «освобождение» полуострова «от оккупации».

Проект «стратегии информационной реинтеграции Крыма и Севастополя» разработало министерство информационной политики Украины. Документ был представлен на заседании правительства.

«Документ позволит определить направления информационной политики для оккупированных территорий, а также будет сигналом, что Украина продолжает бороться за освобождение Крыма от оккупации», — сказала советник министра Юлия Каздобина.

По ее словам, проект предусматривает ряд мероприятий, которые направлены на «формирование понимания незаконности оккупации Крыма». Кроме того, заверила политик, документ призван развенчать «мифы об истории и настоящем Крыма» и работать над формированием новых каналов, способных донести информацию до жителей полуострова.

Напомним, по итогам референдума в 2014 году Крым вошел в состав России. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя демократическим путем высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров «украинским». В Москве не раз заявляли, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.