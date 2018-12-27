Пусть успокоятся, мы никого не атакуем: Джабаров оценил усиление Киевом обороны в Азове

Украина создала противодиверсионную группировку войск и усилила противовоздушную оборону на Азовском направлении, чтобы защититься от «угроз со стороны России».

Об этом заявил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев. Он добавил, что в регионе приняты дополнительные меры по созданию фортификационных сооружений и налажено сотрудничество подразделений ОС с ВМСУ.

«То есть принят достаточно большой комплекс мер для того, чтобы обезопасить это направление. На сегодняшний день как Мариуполь, так и все Азовское побережье защищены с суши, воздуха и моря. Наши войска готовы остановить любую агрессию и дать достойный отпор», — цитирует УНИАН Саранцева.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, «подобные шаги Киева удивляют, ведь Россия не собирается воевать с Украиной».

«Москва ни разу не сделала никаких шагов, которые могли бы указывать [на потенциальную агрессию]. А что касается инцидента в Керченском проливе, его спровоцировал Киев. Не было бы провокации — не было бы инцидента. Попытки создания каких-то группировок «для противодействия РФ» вызывают только горькую улыбку», — отметил сенатор.

По словам Джабарова, лучше бы власти Украины занимались восстановлением испорченных отношений с Россией, а не усугубляли конфликт еще больше.

«Вместо того чтобы восстановить мосты и налаживать сотрудничество, Украина сознательно шаг за шагом рубит все тысячелетние связи, которые были между нашими народами. То, что они сейчас творят, — это какое-то политическое безумие, и рано или поздно оно закончится. Пусть будут спокойны, мы никого не планируем атаковать. Главное, чтобы нас оставили в покое», — заключил он.

Напомним, 25 ноября Украина направила три своих судна ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в Керченский пролив, корабли незаконно пересекли российскую границу, экипаж отказывался выполнять приказы ФСБ РФ. В результате судна и их экипаж были задержаны пограничниками. В настоящий момент против нарушителей возбудили уголовные дела, ведется следствие. Москва неоднократно подчеркивала, что действует строго в рамках действующей нормативно-правовой базы.