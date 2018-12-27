«Молодая демократия со своими проблемами»: в Киеве сделали заявление о правах русскоязычных граждан

Киев, 27 декабря. Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук после отмены закона, который наделял русский язык статусом регионального, заявил, что права русскоязычного населения в стране не нарушаются.

«Я не вижу никакого ущемления прав русскоязычных, у нас демократия. Молодая демократия со своими проблемами», — сказал Шевчук журналистам местных СМИ.

Он отметил, что после того закон о языковой политике был отменен, на Украине русский язык больше не регулируется на законодательном уровне, поэтому решение о региональном статусе русского языка принимается местными и областными советами.

Напомним, в 2012 году на Украине приняли закон об основах государственной языковой политики. Согласно этому документу, русский язык мог официально использоваться в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

В 2014 году после госпереворота Рада признала этот закон утратившим силу, но Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины отказался подписывать это решение Рады из-за волнений на юге и юго-востоке страны.