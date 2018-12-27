МИД Австрии назвал неприемлемым ограничение свободы СМИ на Украине

Вена, 27 декабря. Ограничение свободы средств массовой информации на Украине является неприемлемым, заявила в четверг глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она подчеркнула, что насильственные действия в отношении сотрудников СМИ должны наказываться.

«Возрастающее ограничение свободы СМИ на Украине неприемлемо. С большой озабоченностью я наблюдаю за условиями, в которых действуют украинские и международные СМИ», — сказала Кнайсль.

С таким заявлением дипломат выступила после того, как журналист австрийской телерадиокомпании ORF сообщил венским властям, что опасается за свою жизнь, работая на Украине. МИД Австрии напомнил, что журналистам необходимо предоставлять доступ, чтобы они могли объективно освещать события, прежде всего – конфликтные ситуации.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что посольство страны в Киеве, а также МИД в Вене будут добиваться необходимой аккредитации для журналистов.

«В этой связи украинский посол также был приглашен для беседы 8 января с генеральным секретарем министерства иностранных дел», — отмечается в сообщении.

Не разделяющие позицию официального Киева журналисты на Украине регулярно подвергаются преследованию и давлению со стороны украинских властей. В настоящее время под арестом остается главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Киевские власти обвиняют журналиста в государственной измене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик. МИД РФ не раз обращал внимание, что дело в отношении Вышинского является сфабрикованным.