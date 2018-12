Взрыв прогремел в британском Андовере, есть погибшие

Лондон, 27 декабря. Один человек погиб при сильном взрыве, который прогремел в городе Андовер в Юго-Восточной Англии.

Трагедия произошла в ночь на четверг. Взрыв в британском городе обладал такой силой, что привел к обрушению здания. Тело человека спасатели обнаружили под завалами, сообщает Sky News.

Police have found the body of a man following an explosion which caused a building to collapse in Andover https://t.co/YdHSXhCtwI