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Взрыв прогремел в британском Андовере, есть погибшие

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Взрыв прогремел в британском Андовере, есть погибшие

Лондон, 27 декабря. Один человек погиб при сильном взрыве, который прогремел в городе Андовер в Юго-Восточной Англии. 

Трагедия произошла в ночь на четверг. Взрыв в британском городе обладал такой силой, что привел к обрушению здания. Тело человека спасатели обнаружили под завалами, сообщает Sky News.

Жители близлежащих домов были эвакуированы в качестве меры предосторожности. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарных служб. Им предстоит провести расследование и выяснить обстоятельства гибели находившегося в здании человека.

Ранее стало известно взрыве в Афинах, в результате которого пострадал полицейский. Около церкви в столице Греции сработало взрывное устройство, место происшествия оцеплено.

Автор: Екатерина Кухарева
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