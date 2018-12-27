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Минская подгруппа по безопасности согласовала новогоднее перемирие в Донбассе

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Минская подгруппа по безопасности согласовала новогоднее перемирие в Донбассе

Донецк, 27 декабря. Участники минской подгруппы по безопасности Контактной группы провели встречу, в ходе которой договорились о новогоднем перемирии. Режим прекращения огня вступит в силу 29 декабря.

Как сообщил полпред Луганской народной республики Вячеслав Дейнего, решение будет передано в Контактную группу для утверждения и подготовки текста официального заявления.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что встреча проходила в формате видеоконференции. Участники переговоров обсудили  дополнительные меры по обеспечению полного, устойчивого и всеобъемлющего перемирия в новогодние и рождественские праздники.

Встреча по новогоднему перемирию была назначена на 19 декабря, однако из-за позиции Киева не удалось достичь договоренностей. Координатор от ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик предложил сторонам провести повторные переговоры для принятия компромиссного варианта.

Автор: Софья Куликова
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