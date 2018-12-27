Вооруженный ножом россиянин напал в Таиланде на экс-депутата Госдумы Носова

Бангкок, 27 декабря. Экс-депутат Государственной думы, бронзовый призер афинских Игр по дзюдо Дмитрий Носов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram о нападении соотечественника в Таиланде.

По словам экс-спортсмена, инцидент случился во время открытой тренировки на Пхукете. К спортсмену подошел мужчина, который за пару дней до этого просил с ним сфотографироваться.

В этот раз, по словам Носова, мужчина был недоволен тем, что тот разминается возле якобы его пассии. Мужчина был в гневе, хамил Носову, в результате экс-парламентарий предложил «обиженному» разобраться тет-а-тет в ринге.

«Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня… Он сдался», — рассказал он, добавив, что через время злоумышленник вбежал с ножом и угрожал убийством.

В итоге полиция задержала вооруженного россиянина и доставила в местное отделение.

По информации Федерального агентства новостей, Носов не обращался в консульство РФ в Таиланде.