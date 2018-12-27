«Не даем сделать Азовское море российским»: Киев анонсировал новый «поход» ВМСУ в Керченский пролив

Киев, 27 декабря. Украина продолжит попытки перехода кораблей ВМСУ через Керченский пролив, однако теперь — с участием «наблюдателей» из стран НАТО. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он анонсировал дату следующего «похода» ВМСУ в пролив: провокация может состояться уже после Нового года, если после праздников Конгресс США «будет готов действовать». Романенко также добавил, что Киев уже заручился поддержкой американцев и стран НАТО в данном вопросе. Как заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ, проход кораблей через Керченский пролив будет запечатлен на видео.

«С учетом этого опыта — первого успешного опыта прохода, второго опыта, о котором мы сейчас говорим, мы готовим третий. Почему — потому что мы не даем сделать Азовское море российским», — заявил Романенко в эфире телеканала 112.

Напомним, в ноябре три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли опасно лавировали, вошли в территориальные воды РФ и не отвечали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Для принудительной остановки украинских судов российская сторона была вынуждена применить оружие. В результате инцидента три корабля ВМСУ были задержаны, а члены их экипажей — арестованы по делу о нарушении госграниц РФ. В Москве произошедшее назвали провокацией, организованной украинской стороной в преддверии президентских выборов.

По предлогом инцидента в Керченском проливе Киев ввел военное положение в нескольких регионах Украины. 26 декабря особый режим на территории страны был отменен. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «заякорив» ВМСУ в бухте НАТО, можно будет «раз и навсегда» предотвратить угрозу эскалации конфликта с Россией. Соответствующие изменения в законодательство Украины, отметил он, будут внесены на следующей сессии Верховной рады.