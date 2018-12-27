Депутат Рады рассказал, как Порошенко отметил введение военного положения

Киев, 27 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко рассказал, как президент Украины Петр Порошенко отметил введение военного положения в стране.

По его словам, глава государства, заявивший о том, что Украина находится на пороге войны с Россией, первым делом посетил самый дорогой ресторан Киева, а его сторонники из «Блока Петра Порошенко» в это время праздновали новогодний корпоратив.

Власенко также подчеркнул, что за тот месяц, что продолжалось военное положение на Украине не было сделано ничего, чего нельзя было бы сделать в обычное время. Более того, компания Порошенко во время военного положения не прекращала торговать с Россией.

«Я внимательно слушал президента и не услышал ни одного аргумента, никакой информации о том, что они сделали за эти 30 дней такого, чего они не могли сделать без введения военного положения в десяти областях», — отметил парламентарий, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что военное положение на Украине было введено после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМСУ, которые вторглись в российские территориальные воды. МИД России назвал действия Киева откровенной провокацией, что подтверждается документами, найденными на борту задержанных кораблей. Среди бумаг российские пограничники нашли инструкцию, в которой украинским морякам предписывалось «незаметно» зайти в российские территориальные воды и направиться в сторону Крымского моста, который разные украинские политики неоднократно и публично призывали разрушить.

