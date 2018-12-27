Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России

Москва, 27 декабря. В министерстве внутренних дел РФ рассказали, какие алкогольные напитки в России подделывают чаще всего. По словам заместителя начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Смирнова, наиболее подвержена фальсификации водка.

Также, по словам Смирнова, злоумышленники часто подделывают виски, а в преддверии новогодних праздников нередко встречается поддельное шампанское.

«Водка больше всего подвержена подделкам. Бутлегеры подделывают и виски — то, что пользуется спросом, подделывают шампанское, которое также пользуется спросом», — отметил представитель МВД в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Смирнов предупредил, что мошенники не обходят стороной и другие алкогольные напитки: их также подделывают «в той или иной степени», передает телеканал «360». Как он отметил, всего в текущем году сотрудники МВД выявили 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, 117 подпольных производств и 46 организованных групп.